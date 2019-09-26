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經濟部次長王美花瑞典國會演說 台官員首例

最新更新：2019/09/27 08:25
經濟部次長王美花（站立者）25日在瑞典國會演講，這是台灣第一次有高階官員在瑞典國會演講。（駐瑞典代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年9月26日
經濟部次長王美花（站立者）25日在瑞典國會演講，這是台灣第一次有高階官員在瑞典國會演講。（駐瑞典代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年9月26日

（中央社記者林育立柏林26日專電）赴瑞典參加雙邊合作會議的經濟部次長王美花昨天在國會演講，吸引多位瑞典國會議員出席聆聽。這是台灣的高階官員第一次在瑞典國會演講。

第35屆台灣瑞典經濟合作會議今天在瑞典首都斯德哥爾摩舉行，由王美花和瑞典外交部主管貿易的次長尼爾森（Krister Nilsson）共同主持。

王美花應台瑞國會議員協會的邀請，昨天在國會大廈以「開拓台瑞貿易工業夥伴關係新紀元」為題發表專題演講，協會主席艾柏格（Boriana Åberg）、副主席貝爾格隆（Mats Berglund）等多位友台議員和媒體記者出席，正好返國的瑞典駐台代表言禾康（Håkan Jevrell）也特地與會，場面十分熱絡。

王美花在演講時說明台灣產業如何因應當前動盪的世界局勢，並強調瑞典與台灣共享民主、人權及自由經濟等核心價值，加上產業鏈互補，兩國的經貿和產業交流將大有可為。

駐瑞典官員表示，這次台灣第一次有高階官員在瑞典國會演講。會後多位瑞典國會議員也在臉書發文表示肯定。

台灣與瑞典貿易往來日益密切，目前雙邊的貿易額近13億美元（約新台幣400億元）。（編輯：周永捷）1080926

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