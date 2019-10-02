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香港反送中持續延燒，台灣包含世新、文化、義守、東吳等大學校園內，陸續傳出在台學生聲援反送中衝突事件。教育部長潘文忠9月25日表示，不容許因意見不同而產生霸凌或暴力，將請學校積極介入輔導。（取自臉書）
校園反送中衝突
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校園反送中衝突1/13

陸生陸客破壞連儂牆 邱豐光：違規就不讓他進來

最新更新：2019/10/02 18:31
部分中國學生和中國遊客破壞校園連儂牆 ，移民署長邱豐光表示，如果違規、違法，不會再讓他入境。圖為清大校內的連儂牆。（中央社檔案照片）
部分中國學生和中國遊客破壞校園連儂牆 ，移民署長邱豐光表示，如果違規、違法，不會再讓他入境。圖為清大校內的連儂牆。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北2日電）民進黨立委王定宇今天在立法院質詢時促請將破壞校園連儂牆的中國學生和中國遊客列入「不准再允許入境」，移民署長邱豐光答覆，「如果違規、違法，我們不會讓他進來。」

立法院外交及國防委員會邀請國安局長邱國正率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，以及審查「國家情報工作法」部分條文修正草案，包括移民署長邱豐光在內等人也列席備詢。

王定宇指出，部分中國遊客、中國學生在台灣有脫序行為，不只破壞連儂牆，還貼上五星旗，還罵香港人，這樣的人離境後，「要不要讓他再進來？」

邱豐光答覆，「如果違規、違法，我們不會讓他進來。」他並說：「聯審會審查，我想聯審會不會同意讓他進來。」

王定宇說，這是維護國家尊嚴，不只保護台灣學生、香港學生，也保護真正來台灣讀書的中國學生。

王定宇認為，違法違規下次要再來，就不要讓這樣的人進來台灣。他詢問邱豐光，「這樣態度對還錯，我這樣解釋對吧？」獲邱豐光正面回應。（編輯：郭萍英）1081002

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