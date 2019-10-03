陸客陸生破壞連儂牆 蔡總統：將來管制入境

（中央社記者江明晏台北3日電）港警日前首度對示威者開槍，總統蔡英文今天表示，執法人員用槍嚴重過當，盼香港政府與人民對話；至於中國遊客破壞校園連儂牆、毆打港生事件，蔡總統說，希望將來入境時能做一定程度的管制。

中華電信在板橋中華電信學院智慧園區建置「5G試驗與培訓場域」，蔡總統今天前往體驗5G智慧科技應用，會後接受媒體訪問，做以上表示。

蔡總統受訪時，一開始便向台中市大雅區鐵皮工廠大火，造成兩名救災的消防人員殉職表達不捨與哀痛，她說，內政部長徐國勇已趕往現場，提供家屬最好的照顧、從優撫卹，她也要求對這次事件作業程序和消防人員的裝備進行檢討，希望將來同仁執行工作能更安全。

香港「反送中」運動有示威者遭香港警方以實彈射傷，蔡總統說，對於香港發生的事情非常遺憾，尤其執法人員用槍過當，造成人民受重傷，這是嚴重過當的執法行為，希望香港政府理解人民追求自由民主的意志，能夠盡快坐下來和人民好好對話，這樣香港社會才能夠穩定下來。

總統也表示，不認同台北市長柯文哲的「擦槍走火」一說，這件事情涉及政府執法人員用過當手段造成人民受傷，要以更嚴肅態度面對。

日前有中國學生與遊客破壞校園連儂牆，或毆打港生，蔡總統表示，台灣是法治社會，不容許這些事情發生，希望相關人員將來在入境時能進行一定程序的管制，讓社會治安能夠維持。

此外，被問到2020大選「蔡賴配」是否成形，蔡總統說，答案還是一樣，民進黨是團結的，相互之間的溝通順利，會在適當時間提出最好的組合。

選戰進入倒數百日，後續如何因應，蔡總統說，現任總統每天有很多國政要處理，一切會以國政優先，這段期間會強化政策和政績向人民報告，也會提出未來願景。

至於宜蘭南方澳大橋坍塌的後續救災工作，蔡總統表示，今天上午已經將航道打開，讓漁船可以離港，感謝國軍、海巡等同仁投入。

蔡總統表示，1日下午在現場已要求交通部徹底調查，證據也要保存，讓後續檢調和運安會調查能夠順利進行，她也要求相關單位要配合檢調和運安會調查，務必釐清事故來龍去脈，同時也不會袒護，該負責就要負責。

總統說，全台老舊橋梁檢測工作，已要求相關人員在最短時間內提出整體計畫並進行檢測，需要在短時間內補強的，以最快速度補強。（編輯：謝佳珍）1081003