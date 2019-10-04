大都會無緣季後賽 總教練米奇丟兵符

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）美國職棒大聯盟紐約大都會本季戰績欠佳，今天宣布開除總教練米奇。曾效力中華職棒的米奇帶隊兩季都未闖進季後賽，淪為大都會隊史首位單季勝率逾5成仍遭解聘的總教練。

米奇（Mickey Callaway）帶領大都會兩季戰績163勝161敗，本季86勝76敗，奮戰到例行賽季尾聲才確定無緣季後賽。即使如此，大都會戰績仍不符球團與球迷期待，迫使米奇在合約還有一年的情況下交出兵符，經驗老道的板凳教練瑞格曼（Jim Riggleman）也被炒魷魚。

紐約時報報導，大都會營運長威爾彭（Jeff Wilpon）與總管范維格南（Brodie Van Wagenen）上午飛往佛羅里達與米奇會面，聽取米奇評估球隊狀況並交換意見後，兩人決定開除米奇。

早在米奇走人前，大都會就有整頓教練團的跡象。大都會上半季戰績悽慘，促使球團在6月撤換投手教練艾蘭德（Dave Eiland）與牛棚教練耶南德茲（Chuck Hernandez）。下半季隨著牛棚與打擊表現回溫，大都會戰績長紅，一度16戰拿下15勝，米奇最終仍無法說服球團高層續留他。

大聯盟官網報導，44歲的米奇成為大都會隊史首位帶完整季、勝率超過5成卻丟掉兵符的總教練。

米奇球員時期在大聯盟浮沉多年，2009年加盟中華職棒統一獅隊，先發出賽11場，主投56.2局，戰績7勝3敗，防禦率3.18。米奇隔年重返美國，擔任克里夫蘭印地安人小聯盟投手教練，2013年起擔任印地安人投手教練5季，之後接任大都會總教練。

米奇帶隊首季戰績77勝85敗，並不理想。范維格南去年10月上任後積極招兵買馬，球團高層對新賽季期待甚深，無奈先發與牛棚相繼出問題、打擊不爭氣、守備也頻頻幫倒忙，大都會休息室氣氛愈來愈不對勁。

今年6月23日，大都會作客芝加哥遭小熊隊逆轉，米奇賽後和當時仍效力大都會的投手瓦格斯（Jason Vargas）對一名記者咆哮。球團事後向這名記者致歉，對米奇與瓦格斯祭出罰款處分，大都會之後吞下6連敗，瓦格斯7月底被交易到費城費城人隊。

大都會擁有曾獲賽揚獎的強投迪格隆（Jacob deGrom）和新人賽季53轟破紀錄的強棒阿隆索（Pete Alonso），陣容具競爭力，延攬新教頭不乏資歷豐富的人選，包括剛交出小熊兵符的麥登（Joe Maddon）及帶過紐約洋基10季的吉拉迪（Joe Girardi）。（編輯：徐崇哲）1081004