日職季後賽開打 宋家豪1局飆2K樂天奪勝

東北樂天金鷲5日全場敲4發全壘打，加上則本昂大優質先發，及宋家豪（圖）後援1局演出3上3下、飆2次三振，以5比3擊退軟銀鷹。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者楊啟芳台北5日電）日本職棒季後賽首輪今天開打，東北樂天金鷲全場敲4發全壘打，加上則本昂大優質先發，及宋家豪後援1局演出3上3下、飆2次三振，以5比3擊退軟銀鷹，宋家豪也獲中繼點。

樂天先發投手則本昂大5日主投6局，被敲5支安打，包含2發全壘打，失3分，奪下勝投。（共同社提供）

太平洋聯盟例行賽第1名為西武獅，因此第2名軟銀和第3名樂天要先進行首輪高潮系列賽，採3戰2勝制，首戰今天在軟銀主場福岡巨蛋舉行，樂天派出則本昂大先發，軟銀則是推出千賀滉大。

樂天1局上就靠著淺村榮斗轟陽春全壘打，先馳得點；不過下個半局軟銀的今宮健太也敲陽春砲，形成平手。2局下中村晃遭觸身球後，下一棒內川聖一轟出2分砲，軟銀取得3比1領先。

不過3局上樂天第9棒歐可耶瑠偉敲陽春全壘打，追回1分；5局上淺村榮斗演出單場雙響砲，形成3比3平手。

7局上茂木榮五郎也轟陽春砲，樂天取得領先。7局下樂天台灣投手宋家豪登板，三振掉內川聖一後，讓松田宣浩擊出游擊飛球出局，再賞給甲斐拓也三振，演出3上3下，最快球速來到155公里。

9局上樂天的島內宏明選到保送後，利用暴投和捕手暴傳上到三壘，淺村榮斗再擊出內野安打，帶有1分打點，終場樂天就以5比3擊退軟銀，取得季後賽首勝。

樂天先發投手則本昂大主投6局，被敲5支安打，包含2發全壘打，失3分，奪下勝投。第2任投手宋家豪用14球投1局，送出2次三振，無失分，收下中繼點。（編輯：吳協昌）1081005