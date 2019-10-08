陸客撕毀連儂牆 蘇貞昌：逮捕遞解出境剛好而已

針對近日有中國遊客來台撕毀連儂牆，行政院長蘇貞昌8日表示，如果遊客是為了犯罪目的來台，「我們要立刻逮捕、遞解出境，剛好而已。」中央社記者張皓安攝 108年10月8日

（中央社記者王揚宇台北8日電）近日有中國遊客來台撕毀連儂牆，行政院長蘇貞昌今天說，從沒有自由民主的國家到台灣自由行，卻破壞自由、民主，他很不同意；如果是為了犯罪目的而來，「我們要立刻逮捕、遞解出境，剛好而已。」

蘇貞昌上午率內閣官員到立法院進行施政報告並備詢。民進黨立委呂孫綾就近日有中國遊客來台灣卻撕毀連儂牆，詢問蘇貞昌看法。

蘇貞昌表示，從沒有自由民主的國家，來到台灣這個民主自由開放的國家自由行，卻是破壞自由、民主，他很不同意；如果為了犯罪目的而來，「我們要立刻逮捕、遞解出境，剛好而已。」

他說，不容許中國相關極權統治下的人，來這裡不好好看看台灣的自由民主、社會開放，卻到民主牆上做違法的事情、做國家所不容的事情，「我們不是只有不歡迎，是根本不容許他在這裡。」

蘇貞昌表示，台灣的自由民主是經過幾代人犧牲努力才得到，大家非常珍惜、絕對呵護，絕不容有目的性的來破壞，更不容許外國人到這裡來破壞台灣的安定、民主自由。

蘇貞昌說，自由民主不是天生的，尤其他們這代人感受最深，是他們這一代人甚至是上一代的犧牲，才好不容易撐開民主大門，這非常不簡單。此外，中國在旁邊虎視眈眈，用盡各種手法要吞併台灣，台灣今天的自由民主，「我們這一代人要守護，否則我們對不起前輩，無法對後代交代。」（編輯：謝佳珍）1081008