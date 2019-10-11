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108年雙十國慶
108年國慶大會邀歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父、鋼琴家藤田梓，以及由新住民組成的越裔之星合唱團領唱國歌，展現多元包容；壓軸由國造經國號戰機、AT3教練機組成大雁隊形飛越總統府。長達42分鐘的國慶煙火晚間8時在屏東河濱公園施放。
108年雙十國慶
新聞專題
108年雙十國慶5/33

美議員獻上國慶祝賀 讚台灣挺身護自由抗中國

最新更新：2019/10/11 07:43
總統蔡英文（前右）10日在總統府，接見美國聯邦參議院外交委員會成員克魯茲（Ted Cruz）（左），克魯茲也是近35年來，首名來台出席國慶活動的美國聯邦參議員。中央社記者鄭傑文攝　108年10月10日
總統蔡英文（前右）10日在總統府，接見美國聯邦參議院外交委員會成員克魯茲（Ted Cruz）（左），克魯茲也是近35年來，首名來台出席國慶活動的美國聯邦參議員。中央社記者鄭傑文攝　108年10月10日

（中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電）今天是中華民國108年國慶，多位美國國會議員獻上祝賀，並利用此機會讚揚台灣挺身對抗中國、捍衛自由。資深共和黨籍眾議員麥考爾強調，美國與台灣每一天都站在一起，雙方關係持續茁壯。

身為眾院外交委員會共和黨首席議員的麥考爾（Michael McCaul），今天透過共和黨外委會的官方推特（Twitter）帳號，為中華民國獻上國慶祝賀。

麥考爾表示：「在它們108年國慶的這天與每一天，美國都與台灣站在一起保衛自由不受威權侵害。今年正好也是台灣關係法40週年，我們（台美）關係持續茁壯。」

麥考爾擔任眾議員將近15年，在國會支持過多項挺台法案與決議案。他在4月提出「台灣保證法案」，要求美方持續對台軍售並為台灣國際參與倡議，他也支持眾院5月通過「重申美國對台灣及對執行台灣關係法承諾」的決議案。

除此之外，剛結束訪台行程的共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz），今天也透過推特分享他訪台期間，特別在自由廣場錄製的國慶祝賀短片。克魯茲在影片中表示，他正站在自由廣場，為挺身捍衛自由、對抗中共壓迫的台灣人民慶祝。

克魯茲說：「美國對身為台灣人民的盟友，感到驕傲。今天是他們雙十國慶，我在此慶祝美國與台灣人民堅固的友誼與關係。」

駐丹佛辦事處8日也在臉書分享，友台共和黨籍美國參議員賈德納（Cory Gardner）預錄的國慶祝賀影片。賈德納在影片中表示，美台雙方在過去幾年，更加推進彼此關係，雙邊關係目前比以往都來得強健。

賈德納舉例，美國國會去年12月通過「亞洲再保證倡議法案」，裡頭談及台灣關係法，以及美台雙方在經貿、國安方面能更進一步交流的機會；近期，參院外委會也無異議通過他所提出的「台北法案」，以在世界上捍衛台灣，並維護美台共享的聯盟及外交機會。

賈德納強調：「這就是台灣在美國所擁有的支持。」他也表示，期望未來能夠看到更多成果。（編輯：徐崇哲）1081011

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