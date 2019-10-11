70歲銀髮族熱血組隊 大阪踢足球賽

25名年紀超過70歲的銀髮族，23日將前往大阪參加70歲以上足球世界盃，他們多半來自成立61年的台北孔雀足球隊，球隊成員來自各行各業。（台北孔雀足球隊提供）中央社記者鄭景雯傳真 108年10月11日

（中央社記者鄭景雯台北11日電）70歲還能踢足球嗎，25名年紀超過70歲的銀髮族，23日要到日本大阪踢70歲以上足球世界盃，成員來自各行各業，有的過去是國手、教練，他們笑說得了「球癌」不踢球不爽快。

隨著科技醫學發達，加上國人越來越重視健康保養，許多上了年紀的長者，身體依舊活跳，雖然體力無法跟年輕人相比，但球技卻是不在話下。

9月底的一個週日下午，頂著豔陽，台北迎風足球場上有一群爺爺們，頭髮都白了還在場上奔馳，他們不光是在練身體，也是為了即將在日本大阪舉行的第3屆70歲以上足球世界盃（The 3rd Senior World Cup +70 in Osaka 2019 ）比賽做準備。

這群即將到大阪比賽的爺爺們，多半來自今年成立61年的台北孔雀足球隊，球隊成員來自各行各業，有退役的國腳、足球教練、醫生等，也有第一代就加入球隊的78歲李昭辰。

雖然他們在球場上各個敏捷矯健，但聽到這群長輩們要去踢足球賽，仍不免令人擔憂身體能否負荷。

「沒問題啦，我們都是踢健康的，在場上大家都會保護自己，會受傷的通常都是年輕人。」李昭辰一邊繞著球場跑步，一邊笑說。

台北孔雀足球隊報名民間舉辦的國際足球賽事並非第一回，只是這次要湊足25名70歲以上參賽者不容易。參賽規則明訂，參加隊員必須為1949年或以前出生，每隊可允許最多共3名1950年或1951年出生的球員下場比賽，更何況同一時間，還有另一組人馬要到泰國參加65歲以上足球賽。

球隊本來就固定每個週末練球，但為了這次賽事，他們練得更勤，尤其平時練習多半只打半場，但正式比賽要踢全場，對他們來說，體力仍然是挑戰。

採訪當天，隊員江太平腰椎才打了4根鋼釘，休息沒幾天，在家人陪伴下還是要到場邊上坐著；另一名在場上踢球的黃金益，前陣子膝蓋才開完刀，康復後又繼續踢球。從高中就開始踢球的郭章仁說：「我們都得了『球癌』，不能踢球也要到場邊看球，否則渾身不舒服。」

這次台北孔雀將在大阪對上來自美國、日本、丹麥的隊伍，他們雖然嘴上說「輸贏不是重點」，但李昭辰表示，「歐美選手年輕人打得好，但70歲以上不會像台灣，因為地小，反而比較常聚在一起練習」。

第3屆70歲以上足球世界盃，23日至25日將在日本大阪舉行，台北孔雀足球隊赴日參賽，不只要「銀」回健康，也要贏回青春。（編輯：張雅淨）1081011