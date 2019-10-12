立委助理跑行程 意外認出失聯40多年妹妹

民進黨籍立委陳瑩的助理謝安真（右）與妹妹（左）失聯40多年，兩人11日意外在宗親會行程現場相認，謝安真說，妹妹的臉跟小時候照片上很像，幾乎沒變，沒想到本人這麼高。（陳瑩服務處提供）中央社記者張祈傳真 108年10月12日

（中央社記者張祈台東縣12日電）憑著兒時照片印象，民進黨立委陳瑩的助理謝安真與妹妹相隔40多年重逢，姐妹倆意外在宗親會行程現場相認，謝安真含淚說，說不清找了多久，總算找到妹妹，也可有自己的宗親會了。

陳瑩說，謝安真來自花蓮太巴塱部落，4年前加入她的團隊，只知道謝安真父親早逝、母親失聯，由奶奶扶養她和弟弟長大，當年家裡很窮，和她相差3歲的妹妹送養給另一戶人家，2人從此沒有再聯絡。

謝安真說，奶奶曾告訴她，其實當年要被送走的是她，人才送走，隔天又自己走回家，才將還不會走路的妹妹「換」給人家，也沒留下聯絡方式，只知道自己還有個代替她去當別人女兒的妹妹。

妹妹送走那年，謝安真4歲，妹妹1歲，靠著1張年幼的照片，得知彼此的存在，收養妹妹的長老周約翰帶著妹妹離開部落後，從沒隱瞞她的身世，也沒有阻止她尋找家人，但就是沒能重逢。

謝安真昨陪同陳瑩參加新北「黃氏宗親會」，逐桌拜訪，眼尖發現這人有點眼熟，便留下聊天，一問才知道原來這眼熟的人也來自太巴塱，隨父親居住在鶯歌，2人細數年齡差距、原生部落及被扶養過程，加上周約翰在旁指認，姊妹倆這才落淚相擁，相隔40多年再次重逢，哭到說不出話。

2人身高相差1顆頭，臉型也不太神似，被問到如何認出彼此的，謝安真說，妹妹的臉跟小時候照片上很像，幾乎沒變，沒想到本人這麼高。周約翰解釋，兩人的父親身材高挑纖細，妹妹就是遺傳到爸爸。

妹妹說，自己曾經有帶著兒子回到部落找姊姊，但沒有找到；謝安真說，這麼多年一直在尋找妹妹下落，每年跑行程都會遇到周約翰，就不知道原來就是妹妹的養父；一旁的周約翰開心對謝安真說，今天開始妳也可以叫我爸爸。

陳瑩說，謝安真這4年陪著她上山下海跑行程，陸續找到親友，包括當年接生她的產婆、親叔叔，這次還找到失散多年的妹妹，自己也感動得流淚。謝安真開心向陳瑩致謝，還說自己終於也可以開宗親會了。（編輯：林沂鋒）1081012