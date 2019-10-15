韓國瑜請假選總統 人事總處：超過21天要扣薪

高雄市長韓國瑜（前右）15日在市政會議結束後於鳳山行政中心一樓廣場，宣布從16日開始正式請假「全心全力投入總統大選」。中央社記者董俊志攝 108年10月15日

（中央社記者顧荃台北15日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜明天起請假投入2020總統大選，行政院人事行政總處今天表示，直轄市長請假向行政院備查即可，過去前新北市長朱立倫也有請假選總統的前例。

人事總處官員指出，韓國瑜上任不滿一年，根據公務人員請假規則，民選地方首長第一年有14天年假，另有7天事假，總計有21天不扣薪的假，若請假超過21天則需扣薪。

韓國瑜上午在鳳山行政中心召開記者會，對外宣布從明天開始請假3個月，「全心全力投入總統大選」。

人事行政總處副人事長蘇俊榮受訪表示，韓國瑜為直轄市長，請假假別與天數遵照公務人員請假規則，請假程序則依高雄市政府程序辦理，請假程序完備後報行政院備查即可，不需經由政院核准；目前尚未收到韓國瑜的請假公文。

蘇俊榮說，直轄市長請假選總統已有前例，過去朱立倫在新北市長任內，也請假投入2016年總統大選。

依據人事行政總處資料，朱立倫當時請假日期為104年10月20日至105年1月15日，其中包含54天4小時的特休假與8天4小時的事假。（編輯：謝佳珍）1081015