更多編輯台推薦新聞：
文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

颱風哈吉貝襲日釀災 氣象專家：遇上秋颱效應
國際

颱風哈吉貝襲日釀災 氣象專家：遇上秋颱效應

蘋果Safari恐傳IP位址給騰訊 一鍵關閉設定
科技

蘋果Safari恐傳IP位址給騰訊 一鍵關閉設定

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

韓國瑜請假選總統 人事總處：超過21天要扣薪

最新更新：2019/10/15 14:21
高雄市長韓國瑜（前右）15日在市政會議結束後於鳳山行政中心一樓廣場，宣布從16日開始正式請假「全心全力投入總統大選」。中央社記者董俊志攝 108年10月15日
高雄市長韓國瑜（前右）15日在市政會議結束後於鳳山行政中心一樓廣場，宣布從16日開始正式請假「全心全力投入總統大選」。中央社記者董俊志攝 108年10月15日

（中央社記者顧荃台北15日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜明天起請假投入2020總統大選，行政院人事行政總處今天表示，直轄市長請假向行政院備查即可，過去前新北市長朱立倫也有請假選總統的前例。

人事總處官員指出，韓國瑜上任不滿一年，根據公務人員請假規則，民選地方首長第一年有14天年假，另有7天事假，總計有21天不扣薪的假，若請假超過21天則需扣薪。

韓國瑜上午在鳳山行政中心召開記者會，對外宣布從明天開始請假3個月，「全心全力投入總統大選」。

人事行政總處副人事長蘇俊榮受訪表示，韓國瑜為直轄市長，請假假別與天數遵照公務人員請假規則，請假程序則依高雄市政府程序辦理，請假程序完備後報行政院備查即可，不需經由政院核准；目前尚未收到韓國瑜的請假公文。

蘇俊榮說，直轄市長請假選總統已有前例，過去朱立倫在新北市長任內，也請假投入2016年總統大選。

依據人事行政總處資料，朱立倫當時請假日期為104年10月20日至105年1月15日，其中包含54天4小時的特休假與8天4小時的事假。（編輯：謝佳珍）1081015

延伸閱讀
影片／韓國瑜16日起請假投入總統選舉 高唱我現在要出征扣除剩餘休假 韓國瑜將請扣薪事假57天韓國瑜請假投入大選 高市議會藍綠攻防韓國瑜請假拚選舉 蔡陣營：忘記高雄市民期待
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報