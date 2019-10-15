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台灣2019年經濟成長率 IMF下修至2%

最新更新：2019/10/15 22:26
國際貨幣基金（IMF）15日公布世界經濟展望秋季報告，下修2019年全球經濟成長率至3.0%。台灣2019、2020兩年經濟成長率也下調至2.0%與1.9%。（示意圖／中央社檔案照片）
國際貨幣基金（IMF）15日公布世界經濟展望秋季報告，下修2019年全球經濟成長率至3.0%。台灣2019、2020兩年經濟成長率也下調至2.0%與1.9%。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）國際貨幣基金（IMF）今天最新報告下修今年全球經濟成長率至3.0%；台灣今、明兩年經濟成長率也下調至2.0%與1.9%，今年經濟成長率預測與南韓並列四小龍之首。

IMF今天公布2019年世界經濟展望秋季報告，由於全球經濟持續放緩，製造業動力減弱，預估2019年全球經濟成長率為3.0%，比4月份春季報告下調0.3個百分點。至於明年的經濟成長率，報告預期將達到3.4%，較春季報告下修0.2個百分點。

受到全球經濟活動放緩影響，IMF也下修台灣經濟成長率預測。

根據報告預測，台灣今年經濟成長率為2.0%，較春季報告大幅下修0.5個百分點；明年經濟成長率也下調至1.9%，下修幅度達0.6個百分點。

在消費者物價指數（CPI）方面，國際貨幣基金預估台灣CPI今、明兩年分別為0.8%與1.1%，物價相對穩定。失業率預估值皆為3.8%。

亞洲四小龍部分，香港今年受到反送中示威遊行影響，經濟成長率大幅下修2.4個百分點，至0.3%。但明年情況應會獲得改善，經濟成長率預估為1.5%，但仍較春季報告下調了1.5個百分點。

南韓今年及明年經濟成長率預期分別為2.0%、2.2%，而新加坡今年及明年經濟成長率分別為0.5%、1.0%，台灣今年經濟成長率預測值與南韓並列四小龍之首。（編輯：林憬屏）1081015

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