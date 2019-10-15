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台積電股價衝293.5元新高 市值攀7.61兆元

最新更新：2019/10/15 10:07
晶圓代工廠台積電15日股價持續走高，早盤達新台幣293.5元，創歷史新天價，市值達7.61兆元。（中央社檔案照片）
晶圓代工廠台積電15日股價持續走高，早盤達新台幣293.5元，創歷史新天價，市值達7.61兆元。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹15日電）晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）再創歷史新高，達49.91美元，相當台股每股305.65元，台積電今天股價也持續走高，早盤達新台幣293.5元，同創歷史新天價，市值達7.61兆元。

台積電挾製程技術領先優勢，營運接單暢旺，7奈米產能滿載，推升第3季營收攀高至2930.46億元，改寫歷史新高紀錄，法人看好，在客戶需求依然強勁下，台積電第4季業績可望更上層樓。

法人預期，在5G與高效運算等應用強勁成長，台積電明年7奈米製程業績可望持續高度成長，5奈米也將開始量產貢獻業績，整體營運應可重返長期成長軌道。

台積電近期在外資大舉買超，股價急遽走高，據統計，外資近10個交易日買超6萬7363張，帶動台積電股價大漲24元，漲幅達9.02%，為大盤指數漲幅1.78%的5倍以上，市值激增6223億元，為盤面多頭指標。

台積電ADR於14日延續強勁走勢，達49.91美元，再創歷史新高，帶動台積電今天股價進一步走高，達新台幣293.5元，市值也攀高至7.61兆元，雙雙創下歷史新高。（編輯：鄭雪文）1081015

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