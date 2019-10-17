富邦勇士冠名台北 ABL新球季首戰11月開打

（中央社記者黃巧雯台北17日電）新球季轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）的富邦勇士今天宣布，與台北市政府簽訂冠名合作合約，2019-2020新球季將以全新隊名「台北富邦勇士籃球隊」亮相，首戰11月16日開打。

上季超級籃球聯賽（SBL）冠軍隊富邦勇士，新球季征戰ABL，休季期間積極補強戰力，網羅「野獸」林志傑、107學年度大專籃球聯賽（UBA）冠軍戰MVP林冠均等人。

距離ABL新球季開打僅剩一個月，富邦勇士與台北市政府簽訂冠名合作合約，今天也揭曉2019-2020新球季中英文新隊名，分別為台北富邦勇士籃球隊、Taipei Fubon Braves Basketball Team。

台北富邦勇士隊新賽季例行賽將以台北市和平籃球館為主場，其中ABL首戰11月16日將於和平籃球館開打。

富邦育樂總經理暨台北富邦勇士隊領隊蔡承儒表示，運動屬地主義及城市球隊在國內外都蔚為風潮，很榮幸能獲得台北市政府的支持、展開冠名合作，未來「台北富邦勇士」將以台北的名稱與精神征戰國際，以籃球為台北寫下歷史新頁。

蔡承儒提到，台北富邦勇士隊未來除了將致力主場經營，提供球迷們更好的觀賽體驗，希望重新帶動大台北地區籃球的觀賽風潮外，也將跟著ABL賽事的腳步前進亞洲各地，期盼以籃球行銷台北，締造城市運動行銷的新里程碑。

台北富邦勇士隊今天也推出精心設計的台北冠名圖騰及球衣，冠名圖騰以TAIPEI字樣結合勇士圖像，呈現台北富邦勇士精神，未來球隊將穿著TAIPEI字樣球衣征戰每一場賽事。（編輯：張雅淨）1081017