2020選擇題 賴清德：深化民主還是一國兩制

前行政院長賴清德18日在美表示，2020大選對於台灣就是兩大選擇，選擇民主自由人權還是一國兩制。（圖取自facebook.com/chingte）

（中央社記者溫貴香台北18日電）前行政院長賴清德今天談及2020大選，對於台灣就是兩大選擇，選擇民主自由人權還是一國兩制；針對民進黨國會席次恐遭泛綠小黨分食，他以過去扁政府朝小野大的經驗表示，會影響國家進步速度。

賴清德在台北時間上午出席美國中西部總統蔡英文後援會「2020台灣要贏 LET’S WIN」演說，並代表蔡總統頒發證書與授旗給後援會幹部，同聲高喊「2020台灣要贏、總統勝選、國會過半、蔡英文當選」等口號。

賴清德表示，到美國輔選表達對蔡英文總統的支持，捍衛本土政權，要讓蔡總統高票連任、民進黨在國會要過半，讓台灣繼續壯大。

除細數民進黨執政三年多的政績外，他提到香港反送中運動超過百萬人上街遊行，台灣數10年的民主運動，還從未出現過一次集會有那麼多人參加，但這次反送中運動也造成許多人員傷亡，被逮捕的人數也不斷攀高。

他說，看到泛民組織民間人權陣線召集人岑子杰被打身受傷，上救護車前不忘向同志交代，五項訴求一樣都不能少，岑子杰的表現讓他感動、欽佩。

賴清德表示，香港人民持續努力，不因打壓而有所改變，已引起國際社會的關注，美國聯邦眾議院16日通過香港人權與民主法案，代表國際社會重視民主、自由、人權的價值。

談及香港反送中運動帶給台灣的啟示，賴清德表示有三項，第一項啟示是，中國承諾香港「一國兩制50年不變」已經失敗，換句話說，今年1月2日中國國家領導人習近平提出一國兩制台灣方案與一個中國原則的九二共識，在台灣都不可行。

第二項啟示，香港民眾追求自己的權益、追求民主自由人權的決心非常強烈，香港人口700多萬人，一場遊行超過100萬人參加，代表每7個人就有1人走上街頭，扣掉老人與小孩，走上街頭的人口比例更高，儘管不斷有人員傷亡，香港人仍不改追求人權民主自由的決心。

至於第三項啟示，則是有關台灣明年選舉的意義，台灣人民手中這張選票，不只是選總統而已，而是選擇與國際民主陣營站在一起，繼續深化民主自由人權，還是走回頭路接受一國兩制。

他說，面對中共的勢力擴大，台灣這一場選舉，國際社會都在看，這次選出的台灣國家領導人，是否有能力維護民主自由，總統蔡英文執政3年來，已經證明她有辦法。

2020大選，泛綠陣營小黨林立搶攻國會席次，民進黨面臨整合困境，賴清德對於以「小黨監督大政黨」的說法表達憂慮，陳水扁當年擔任總統期間，他擔任民進黨立院黨團幹事長，就因民進黨國會沒過半，很多政策沒辦法推動，也會影響國家進步的速度。

賴清德表示，要有正確的政黨政治的認知，支持蔡總統，讓民進黨的立委國會能過半，這對台灣才是最好。今天台灣能享受民主自由，是數10年來各界前輩與台灣社會共同努力的成果，得來不易應好好珍惜，一定要繼續深化台灣民主，讓「今日台灣成為明日香港」。（編輯：楊凱翔）1081018