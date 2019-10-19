更多編輯台推薦新聞：
專題／現實無奈悲歌 難民築夢未來大不易
國際

專題／現實無奈悲歌 難民築夢未來大不易

澳洲賽馬退休何處去 媒體揭淪為人類盤中飧
國際

澳洲賽馬退休何處去 媒體揭淪為人類盤中飧

吳舜文新聞獎入圍名單 中央社病主法專題上榜
生活

吳舜文新聞獎入圍名單 中央社病主法專題上榜

影片／太空人兩發3分砲轟垮洋基 美聯冠軍賽聽牌
運動

影片／太空人兩發3分砲轟垮洋基 美聯冠軍賽聽牌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
繼參議院後 美眾議員也提台北法案助台固邦交
首頁 / 重點新聞
新聞專題
台北法案固邦交
美國參議院外交委員會9月25日通過台北法案，主要提案人、共和黨籍參議員賈德納在會中表示，中國不斷威脅台灣民主，美國應繼續跟台灣站在一起，並協助台灣鞏固邦交。總統蔡英文隨後表示，已指示外交部全力鞏固邦交國。
台北法案固邦交
新聞專題
台北法案固邦交1/13

繼參議院後 美眾議員也提台北法案助台固邦交

最新更新：2019/10/19 09:19
繼美國參議院外委會9月通過「台北法案」，多位眾議員10月18日也在眾議院提出對應法案。圖為美國國會大廈。（中央社檔案照片）
繼美國參議院外委會9月通過「台北法案」，多位眾議員10月18日也在眾議院提出對應法案。圖為美國國會大廈。（中央社檔案照片）

（中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電）繼美國參議院外委會9月通過「台北法案」，多位眾議員今天也在眾議院提出對應法案。法案提案人眾議員匡希恆表示，美台關係很重要，美方須竭盡所能讓台灣民主與經濟強健。

美國共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）今天發布新聞稿表示，他與其他4位跨黨派眾議員已提出「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），簡稱「台北法案」（TAIPEI Act）。

這4位議員包含眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院「國會台灣連線」共和黨籍主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與民主黨籍主席席瑞斯（Albio Sires），以及民主黨籍眾議員龔薩雷茲（Vicente Gonzalez）。

匡希恆表示，40年前他曾在台灣擔任傳教士，讓他有機會了解區域歷史及文化，而今天的他仍致力於為台灣及台灣人民發聲。他說：「我們（美方）與台灣關係是重要的結盟，我們必須竭盡所能讓台灣的民主與自由市場經濟強健。」

匡希恆還特地錄製影片表示，他很高興在離開台灣多年後，能有機會在美國國會幫助許多他所愛的台灣人民。

眾議員今天所提的「台北法案」，與參院外交委員會9月25日無異議通過的版本大致相同。兩院法案皆表示，「國會意見」（sense of Congress）認為，美國行政部門在適當情況並符合美國利益之下，對於採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家，應該考慮「降低與該國的經濟、安全及外交接觸」。

兩院法案也呼籲美國行政部門，以簽訂經濟上互惠，並能保護美國勞工、有利美國出口商的自由貿易協定（FTA）為目標，與台灣展開雙邊貿易協商。除此之外，法案也要求美國行政部門支持台灣的國際參與。

依據美國立法程序，法案在兩院負責委員會通過後，還須參眾全院通過並協調出一致版本，才能交由總統簽署並生效。 （編輯：周永捷）1081019

延伸閱讀
專訪／推動挺台法案 美參議員：友邦背棄台灣將有後果習近平主導「台灣介選計畫」 打壓蔡政府化解個人政治危機美再出手挺台 請500大企業強化與台灣關係總統看香港民主抗爭：一國兩制永遠不是台灣選項
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報