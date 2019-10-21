瓜地馬拉準總統：我們會站在台灣這一邊

總統蔡英文（右）21日在總統府接見瓜地馬拉共和國總統當選人賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）（左），希望瓜地馬拉能繼續支持台灣國際參與，深化彼此友好及合作關係。中央社記者謝佳璋攝 108年10月21日

（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文今天接見瓜地馬拉共和國總統當選人賈麥岱，賈麥岱除了邀請蔡總統參加他的就職典禮，他也說，就任前來台訪問，是希望向全世界發出明確訊息，「我們會站在台灣這一邊」，攜手成為最堅定友邦。

蔡總統今天在總統府接見瓜地馬拉共和國總統當選人賈麥岱訪團（Alejandro Eduardo Giammattei）；賈麥岱8月當選瓜國下屆總統，將於明年1月14日宣誓就職，就職前，他率領未來內閣多位重要閣員訪台。

蔡總統特別透過臉書，直播這場會面。

蔡總統致詞提到，賈麥岱總統大選勝出，不到2個月就率領未來重要閣員訪台，充分表現出賈麥岱非常重視兩國邦誼；中華民國台灣與瓜地馬拉在教育、農業、醫療等領域合作十分密切，賈麥岱長期深入瓜地馬拉民間，了解人民需求，她相信在賈麥岱的施政規劃下，兩國的合作可以發揮最大效益，創造更好發展。

她說，上個月台灣資訊系統整合領域的廠商組團到瓜地馬拉考察，針對智慧城市、智慧農業等議題交換意見，這是台灣產業的強項，希望未來有機會與瓜地馬拉政府合作。

這次訪團也有兩位瓜國國會議員當選人一起來台，蔡總統指出，立法院上個月剛成立台灣與瓜地馬拉國會友好聯誼會，她希望兩位議員未來也能在國會大力支持兩國邦誼。

蔡總統說，兩國建交超過80年，在許多人努力下，深化情誼，包括賈麥岱的父親也是台灣的重要友人，曾在瓜地馬拉奧委會主席任內，積極協助台灣捍衛奧委會會籍，也曾經訪台，接受政府的表揚與贈勳。

她說，今天在總統府接待賈麥岱，讓她更加感受到兩國跨越世代的深厚友誼，她希望賈麥岱執政後，繼續支持台灣的國際參與，不僅為瓜地馬拉開啟新氣象，也讓兩國的合作邁向新里程碑，兩國邦誼歷久彌新。

賈麥岱則表示，看到台灣在創新領域不斷進步，瓜地馬拉也希望成為一個創新的國家，這方面的合作能夠充分反映在農業、安全、衛生保健等不同領域，這也是瓜地馬拉新政府未來4年的藍圖，他希望雙邊關係持續深化，攜手合作、壯大兩國一起發展。

賈麥岱感謝蔡政府多年來對瓜地馬拉提供的協助與合作，也感謝台灣駐瓜國的舊任、新任大使對兩國合作非常積極，他相信兩國關係一定能進一步深化，並成為80多年的邦交關係最光輝的一刻。

賈麥岱說，瓜地馬拉將是台灣在中美洲最堅實的友邦，他誠摯歡迎蔡總統能夠在明年1月14日參加他的就職典禮。

賈麥岱指出，他在就任之前，來台訪問，就是希望向全世界發出非常明確的訊息，「我們會站在台灣這一邊」，攜手成為最堅定友邦。（編輯：楊凱翔）1081021