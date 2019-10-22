民進黨23日加開中執會 討論不分區提名委員會

民進黨中央22日通知中執委，23日將加開中執會，預計通過不分區提名委員會組成名單。黨政人士指出，黨主席卓榮泰（圖）與立法院長蘇嘉全姪子蘇震清兩人近日對外發言比較和緩，可以感受到大家都希望好好溝通。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北22日電）民進黨不分區立委提名機制，歷經上週流會爭議，民進黨中央今天通知中執委，23日將加開中執會，預計通過不分區提名委員會組成名單；黨中央並規劃在11月13日完成不分區立委提名作業與查核作業。

民進黨中執會16日原定通過成立不分區立委提名委員會，最後因人數不足流會，外界指立法院長蘇嘉全為讓侄子蘇震清進入不分區名單，因而杯葛中執會造成流會；但蘇嘉全事後回應，自己沒有能力杯葛中執會，平常也很少參與中執會事務。

對於民進黨不分區立委提名機制爭議，總統蔡英文日前公開呼籲黨內理性對話；民進黨內人士表示，16日中執會流會，總統聞訊後深表意外，指示幕僚了解整起事件的來龍去脈，17日下午黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、總統府副秘書長劉建忻、2020總統競選連任操盤手林錫耀4人先行溝通，17日晚間總統在官邸邀集黨內各派系要角，聽取各方意見，搭建溝通平台，緩解爭端。

黨中央先前規劃的不分區立委提名委員會初稿，由黨主席卓榮泰擔任召集人，成員包括行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君、行政院前副院長林錫耀、基隆市長林右昌、總統府資政陳博志、民進黨仲裁會委員陳傳岳。

不分區提名委員會名單初稿出現行政部門代表引發討論，黨內人士透露，不分區立委提名名單出現文化部長鄭麗君，主因卓榮泰希望提名委員會中除了總統府秘書長陳菊之外，能增加一席女性且文化界代表，因此，鄭麗君順勢出線，並非為了護航特定人選；行政院長蘇貞昌則在14日官邸會議中公開表明，身為提名委員會成員，不會推薦任何一位人選，以示公正。

民進黨中央黨部從昨晚到今天，詢問中常委、中執委們明天加開中執會的可行性，今天中午確定明天開中執會，並逐一通知中執委；據指出，明天黨中央會照原本的不分區提名委員會名單初稿，提交中執會討論。

至於不分區立委名單，民進黨人士表示，除了屏東縣與高雄市因選區重劃所產生的制度問題，卓榮泰允以兩席不分區立委做為調整，名單人選與排序等問題則由提名委員會討論後定案。

也有黨政人士說，卓榮泰、蘇震清近兩日對外的發言，比較和緩，可以感受到大家都希望把事情好好溝通、解決，「回到黨的處理機制，沒有那麼困難。」

黨政人士表示，黨既然有提名委員會，就透過機制好好討論，至於蘇震清所涉案件，黨也有廉政機制，大家照機制來，事情自然會逐漸釐清，不能說不照機制，而要總統講了算，或黨主席拍板就定了。

另外，對於媒體報導蘇震清涉嫌掏空上市公市誠美材，民進黨廉政委員會明天將召開例行會議，決定是否立案。

民進黨廉政委員會主任委員邱駿彥今天受訪指出，立案「不表示有問題」，而是「要不要把它當成廉政案子來處理」。

蘇震清案牽涉民進黨不分區立委提名爭議，外界格外關注。邱駿彥強調，廉政委員們調查廉政問題，心裡有數，不會受到這個影響。（編輯：謝佳珍）1081022