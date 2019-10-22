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是否列不分區立委 吳敦義：不會排第一就對了

最新更新：2019/10/22 11:24
國民黨23日中常會擬通過不分區立委提名辦法，外傳黨主席吳敦義可能列入，吳敦義22日說，反正不會是排第一就對了。（中央社檔案照片）
國民黨23日中常會擬通過不分區立委提名辦法，外傳黨主席吳敦義可能列入，吳敦義22日說，反正不會是排第一就對了。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北22日電）國民黨明天中常會擬通過不分區立委提名辦法，外傳黨主席吳敦義可能列入，吳敦義今天說，反正不會是排第一就對了；國民黨總統參選人韓國瑜競辦發言人葉元之則表示，相信黨主席會擬出符合社會期待的名單。

吳敦義上午出席全國道教與法師後援總會成立活動，會後被問到是否已經確定自己列入不分區安全名單，吳敦義說，他都還沒宣布怎麼會知道，目前都是揣測。

吳敦義日前曾說會思考自己排入不分區，媒體追問，目前考慮的如何，吳敦義說，現在還不能說，要等到中常會通過作業要點，會有一個小組做各種考慮。

至於要將自己排第幾名才能發揮戰力，吳敦義反問媒體「你的指教如何」，並說他現在還不能講；媒體追問，外傳可能是第7、9、11名，吳敦義說：「反正不會是第一就對了。」

針對吳敦義擬自列不分區名單，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人葉元之今天表示，相信以黨主席高度會擬出符合黨需求、社會期待的名單；是否希望多一點年輕人、新血，葉元之說，完全尊重主席安排。

韓國瑜16日起請假啟動全台傾聽之旅，不過目前民調仍落後總統蔡英文，吳敦義表示，韓國瑜支持者以庶民為主，不一定會留在家裡聽電話，說不定會有民調跟實際有差距的情況，總要努力，在還沒有達到勝選目標前，不能鬆懈，每分每秒都要很認真才行。

至於「知識藍」是否已經回歸，吳敦義說，知識藍不可能每張票都投韓國瑜，也不可能每張都不投韓，中間一定也有經濟藍、文化藍還有庶民藍，票源越多越好。

葉元之則表示，民調起起伏伏，但韓國瑜每一次走進基層都感到熱呼呼的民心，會一步一腳印爭取民心，內部民調也顯示越來越接近，真正的民調是投票日，大家一起加油。

葉元之說，民進黨政府執政，國家充滿亂象，殺人犯要來台卻不敢收，高官酬庸，行政院長蘇貞昌自動降格為總統蔡英文競選發言人等，若讓這樣的政府繼續執政非中華民國之福。（編輯：謝佳珍）1081022

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