大選母雞帶小雞 綠委估牽動7成選票

（中央社記者范正祥台北19日電）2020年總統、立委大選在即，外界關注總統參選人帶動立委參選人選情的「母雞帶小雞」效應有多大。民進黨立委何志偉評估，總統、立委選舉「母雞」很重要，選票關聯性超過7成，甚至更高。

過去總統立委合併選舉結果顯示，2012年大選，國民黨總統候選人馬英九當選第13任總統，國民黨在第8屆立法院113席總席次取得過半數的64席；2016年大選，民進黨總統候選人蔡英文當選第14任總統，民進黨在第9屆立法院113席總席次獲得68席，較上屆立委選舉增加28席，國民黨則從64席銳減至35席。

爭取連任的民進黨立委何志偉受訪認為，在聯合動員下，總統參選人、尤其是支持度高的總統參選人，對於拉抬立委參選人影響很大。以他自己的情況為例，保守估計至少有7成以上的票源與問鼎連任的總統蔡英文有關聯性。

不過，何志偉強調，「母雞」固然重要，但是選民也會關注立委參選人平常有沒有經營地方、為民服務。

也是爭取連任的民進黨立委許智傑表示，每個選區的選民結構和參選人經營都會影響選舉的結果，總統參選人與立委參選人在地方的影響力可謂「各有千秋」，總的來說，總統參選人的影響力會大於立委參選人，「母雞帶小雞」效應很大。

民進黨立委陳歐珀指出，他在2016年宜蘭縣區域立委選舉獲得12萬餘票，2016年總統大選蔡英文在宜蘭則是拿到14萬餘票，扣除總統選票中有些來自原住民的選票，這些原住民的票是區域立委選舉沒有的，顯示總統、立委選舉的關聯性高。

民進黨立委李俊俋表示，最近因為發現民進黨所獲的政黨支持度並沒有總統蔡英文的支持度那麼高，所以就加強總統參選人與立委參選人之間的連結度，「蔡總統到每個選區去拉抬立委參選人，有很大效果。」

論析「母雞帶小雞」效應，尋求連任的國民黨立委林德福表示，總統參選人對立委參選人的影響，多少一定有，但是民進黨這幾年的執政表現並未獲得多數人民肯定，所以國民黨立委參選人不擔心蔡總統幫民進黨立委參選人站台。

談及國民黨的「母雞」、總統參選人韓國瑜，林德福說，他把韓國瑜的圖像一起放在競選看板，「母雞帶小雞」、「小雞帶母雞」，這是互相的。

林德福認為，雖然蔡總統目前民調相對較高，但是距離明年1月11日大選投票日還有一些時間，整個趨勢還很難講，隨時會有變化。（編輯：紀淑芳）1081019