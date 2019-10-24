NBA厄文籃網處女秀 砍50分仍輸灰狼[影]

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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國職籃NBA球星厄文（Kyrie Irving）本季轉戰布魯克林籃網，今天在新東家的處女秀就以狂砍50分技驚四座，可惜籃網打到了延長賽仍不敵明尼蘇達灰狼，終場以126比127輸球。

厄文以自由球員身分從波士頓塞爾蒂克來到離家鄉新澤西不遠的布魯克林，籃網戰力頓時提升不少，今晚開打前，他先用一席感情豐富的致詞向布魯克林球迷致意。

「我能來到這裡、回到家鄉，和隊友一起來到你們面前，真的非常感激。代表我們大家...喔，不...我現在真的好激動...很謝謝你們，期待大家整個球季都能支持我們。」

這場比賽兩隊22次互換領先，最後仍是灰狼技高一籌，帶走勝利。

灰狼第2節一度領先多達18分，半場時也仍以68比56領先，但厄文第4節開始發威，砍下30分，正規賽結束前1分16秒一記後撤步三分球中的，讓籃網以115比112超前；不過湯斯（Karl-Anthony Towns）隨即以三分球還以顏色，把比賽拉進延長。

延長賽兩隊互換領先5次，魏金斯（Andrew Wiggins）兩次上籃得手，灰狼127比124領先。

接著厄文兩罰俱中，終場前原本還有機會投進致勝球，但他一個踉蹌，回穩後再出手，已經失了準頭。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1081024