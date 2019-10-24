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台股續創29年新高 大立光領軍

最新更新：2019/10/24 14:56
台股24日高檔續攻，大立光盤中翻紅，指數終場勁揚80.47點，收11320.14點，再創29年來新高。（中央社檔案照片）
台股24日高檔續攻，大立光盤中翻紅，指數終場勁揚80.47點，收11320.14點，再創29年來新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北24日電）台股今天高檔續攻，尾盤急拉，大立光盤中翻紅，台積電、鴻海等權值股回到平盤，指數終場勁揚80.47點，收11320.14點，再創29年來新高，成交金額來到1409.22億元。

觀察權值股走勢，蘋概三王中，晶圓代工廠台積電表現疲軟，終場回到平盤293元，鴻海也收平盤80.5元，股王大立光盤中翻紅，上漲近3%，收4430元。

手機晶片廠聯發科明年營運看俏，法人預期，除成長型產品持續成長，加上受惠5G換機潮，聯發科明年營收可望挑戰歷史新高紀錄，今天股價上漲逾2.5%，收381.5元。

由於美中貿易戰，中國晶片供應鏈積極去美化，IC族群致新受惠轉單效應發酵，收漲停132.5元。訊芯-KY搭上5G商機，盤中也攻上漲停，終場上漲9.62%，收171元。

投顧表示，美中貿易戰降溫、負面影響鈍化，美國企業營運表現轉趨樂觀，國內經濟數據逐漸好轉，第4季電子業營收獲利表現值得期待，加上台股技術面維持多頭格局不變，台股指數可望再創新高。（編輯：楊玫寧）1081024

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