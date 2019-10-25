蘇貞昌：有些罪惡天地不容 死刑定讞就該執行

（中央社記者王揚宇台北25日電）關於要不要執行死刑，行政院長蘇貞昌今天說，有些罪惡天地不容，死刑既然判決定讞就該執行，但因為生命是人權之首，所以政府以最嚴謹的態度來面對。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率領內閣官員列席備詢。民進黨立委陳賴素美關注死刑議題，並表示根據調查，外界對於是否執行死刑有很多不同意見。

陳賴素美指出，支持廢死者有3大主要原因，包括死刑違反人權與兩公約，也無法解決問題；支持執行死刑的人，主要是認為殺人償命、具有嚇阻犯罪的作用，以及不應該浪費人民納稅錢來養死刑犯。

蘇貞昌說，有些罪惡天地不容，比如把自己的父母親及親人等6人燒死，這種人天地不容，比如當著人家媽媽面前把孩子的頭剁斷，天地不容。

他認為，死刑既然判決定讞就該執行，但因為生命是人權之首，所以政府以最嚴謹的態度來面對，死刑判決定讞，如果還有救濟程序等，法務部審慎面對，這他可以理解。（編輯：林興盟）1081025