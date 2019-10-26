不想讓川普現身球場 球迷盼國民隊4連勝橫掃太空人

（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）美國職棒大聯盟世界大賽今天回到華府國民隊主場，許多人穿著國民隊的紅色球衣到場加油。球迷說，為了不讓美國總統川普出現在國民隊球場，希望國民隊能4連勝橫掃太空人。

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽今晚舉行第3戰。挾著前2場均勝、取得2比0優勢的國民隊，回到華府主場，在全場紅色球迷的支持下，氣勢更勝。

儘管比賽要到晚上8點才開始，華府處處可看到穿著國民隊紅色球衣的球迷。開賽前還有近3小時，球場周邊已經是萬頭鑽動，從地鐵站到球場入口，短短不到500公尺，到處是準備進場加油的球迷，寸步難行。球場周邊的酒吧更是一位難求，擠滿國民隊紅色球迷。

跟著好友來看球賽的羅傑（Roger）說，他們一群6個人裡面，只有一個人買到今晚的票能夠進場，但他們還是相約到球場來，就是希望能親身感受世界大賽的熱鬧氣氛。

今晚在國民隊主場的世界大賽，是自1933年後，再度有世界大賽於美國首都華盛頓特區進行，許多球迷期望國民隊能終結95年未曾在大聯盟稱霸的冠軍荒。

對於川普昨天表示，若世界大賽打到第5戰，他將出席27日國民主場的賽事。和羅傑一道來的傑夫（Jeff）笑說，衝著川普這句話，他們希望國民隊能4連勝橫掃太空人隊，以阻止川普踏進國民隊球場。

根據MLB規則，世界大賽採取7戰4勝制。今年的世界大賽，前2場賽事在太空人主場舉行，第3到5場在國民隊主場。若國民隊能拿下今明兩天賽事，以4連勝擊敗太空人贏得世界冠軍，不用將賽事推到第5戰。(編輯：陳惠珍）1081026