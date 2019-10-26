MLB太空人投手車輪戰擒國民 世界大賽扳成1比2[影]

美國職棒大聯盟MLB世界大賽第3戰，太空人全場11支安打，2局上、3局上、5局上各以安打打回1分，6局上齊里諾斯（圖）敲出陽春砲。（圖取自twitter.com/astros）

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB世界大賽第3戰，先前已二連敗的休士頓太空人今晚有不能輸的壓力，全場動用6名投手車輪戰，壓制國民隊打線，終場4比1贏球，系列賽終於開胡。

兩隊7戰4勝制世界大賽，目前國民隊的2勝、太空人的1勝全都是在客場，兩軍在自家都輸球。

太空人今晚全場擊出11支安打，2局上、3局上、5局上各以安打打回1分，6局上齊里諾斯（Robinson Chirinos）補上陽春砲；國民隊雖也敲出9支安打，卻只在4局下靠羅布雷斯（Victor Robles）的三壘安打攻下唯一的1分。

太空人先發投手葛蘭基（Zack Greinke）5局下兩出局時被卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）敲出二壘打，面臨二、三壘有人的失分危機後被換下，接替投球的詹姆斯（Josh James）飆出三振化解危機；太空人隨後動用4名投手接力，徹底壓制國民打線，只投0.1局的詹姆斯拿下勝投。

國民隊先發投手桑傑士（Anibal Sanchez）主投5.1局被敲10支安打，丟掉4分全為責失承擔敗投。兩軍明天將繼續在華盛頓打第4戰。

先前美國總統川普曾表示世界大賽若打到第5戰，27日他會去國民隊主場觀賽，今晚太空人贏球後確定會有第5戰要打。（譯者：陳亦偉）1081026

美國職棒大聯盟MLB世界大賽第3戰，先前已2連敗的休士頓太空人25日以4比1在客場擊敗華盛頓國民。（圖取自twitter.com/astros）