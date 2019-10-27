館長台中擴館遭恐嚇 警方查獲涉案人移送法辦

（中央社記者郝雪卿台中27日電）成吉思汗健身俱樂部館長陳之漢準備在台中市北屯區擴館卻在臉書直播中指控裝潢期間遭恐嚇，台中市警察局第五分局今天表示，昨晚已傳喚涉案人廖姓男子到案，依法移送法辦。

館長在直播指出，台中館前身是尊龍KTV，曾發生竊電風波，前屋主因租客繳不出電費，被判敗訴退租，因此對現任屋主糾纏不休，甚至還派黑道到場嗆聲，十分囂張，還要求館長暫緩開館，要重新擬約。

陳之漢表示，「你之前跟租客有糾紛，干我什麼事？」，他認為，前屋主有意見是找屋主協調，而不是他，他都照正當程序簽約，現在來找碴，說要找幾十個兄弟來慶祝他「生意興隆」，非常荒謬。

陳之漢說，「我絕對不受黑道威脅恐嚇，台灣是一個法治國家，我還是會依照法律規定下去完成他，我館一樣照開，正當做生意。」

陳之漢並呼籲，台中市政府、台中市長盧秀燕、警察局出面做主，如果「台中這麼亂」叫人家怎麼敢下去開生意？做生意前都要先繳保護費嗎？「我一定履行合約，裝潢期間還派人來亂，我一定報警。大家都不用做生意，都做黑道算了。」

五分局指出，26日下午6時20分聯絡館長所稱遭恐嚇的設計師及現任房東到分局偵查隊協助調查，確認涉案人為這個館址前共同承租人廖姓男子，並於昨天深夜傳喚廖姓男子到案，在調查相關事證製作筆錄之後，依法移送地檢署偵辦。

五分局表示，即時起責成轄區派出所、警備隊，於每班巡邏，在該處加強巡簽，以加強維護該址的安全。警方並強調，台中市是一個法治的城市，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，絕對會將不法分子繩之以法，以維護善良市民安心的生活環境。（編輯：張銘坤）1081027