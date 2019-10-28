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海外資金專法上路2個多月 41案申請規模近159億

最新更新：2019/10/28 11:57

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）海外資金專法引資規模突破百億元，財政部長蘇建榮今天表示，統計目前共有41案遞件申請，申請匯回規模新台幣158.8億元，其中有80億元已通過核准，資金將陸續回流台灣。

立法院財政委員會今天審查109年度土地銀行及財政部印刷廠預算，財政部長蘇建榮受邀列席並備詢。

國民黨立委賴士葆詢問，根據財政部最新統計，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（又稱海外資金專法）目前已有多少案件及資金申請匯回，為何這部分統計與經濟部公布的台商回台投資金額不相符，並質疑經濟部提出數字有浮濫之嫌，只是嘴上講講，無法確認會實現。

蘇建榮回應，海外資金專法8月15日上路，統計至10月25日，2個多月來已有41案遞件申請，包括企業26件、個人15件，申請匯回規模合計達158.8億元，包括企業部分132.2億元、個人部分26.6億元。

蘇建榮說，合計申請匯回158.8億元中，已核准通過資金規模達80億元，之中13億元資金已實際匯回台灣；且還有不少台商在觀望，後續申請案件應會陸續增加。

蘇建榮指出，至於經濟部方面提出的，主要是台商響應投資台灣行動方案金額，業者投資所需資金，可能是在國內借款，或是循一般稅法規定匯回，不一定全部都是以申請專法方式匯回。同時，就了解，經濟部統計數字，是根據台商提出並審核通過的投資計畫內容，應該不只嘴上說說。（編輯：楊玫寧）1081028

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