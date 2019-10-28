柯爾7局好投 太空人3轟世界大賽聽牌[影]

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國職棒國民王牌先發薛哲（Max Scherzer）缺陣，太空人把握機會，靠3發兩分砲，加上柯爾（Gerrit Cole）7局僅失1分好投，以7比1擊敗國民，在世界大賽率先「聽牌」。

美國職棒大聯盟MLB，7戰4勝制的世界大賽，休士頓太空人與華盛頓國民在前4戰各拿兩勝，太空人今天在第5戰靠阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）、柯利亞（Carlos Correa）、斯普林格（George Springer）分別揮出一支兩分砲轟垮國民，搶下第5戰勝利，在系列賽「聽牌」。

由於此戰是影響最終戰情的重要戰役，兩隊排定由陣中王牌薛哲、柯爾先發，但國民的薛哲因為頸部、背部痙攣臨時缺陣，改由羅斯（Joe Ross）上陣，成為影響這場比賽結果的一大關鍵。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081028

影片來源：MLB YouTube頻道

影片來源：MLB YouTube頻道

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