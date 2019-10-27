布里格曼滿貫砲轟垮國民 太空人世界大賽扳平[影]

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國職棒世界大賽，太空人第3戰在客場終止2連敗後，今天第4戰靠布里格曼在7上轟出滿貫砲，加上菜鳥投手厄基迪先發5局0失分，最終8比1擊敗國民，在系列賽扳成2比2平手。

7戰4勝制的美國職棒大聯盟MLB世界大賽，休士頓太空人前兩戰在主場依序派出柯爾（Gerrit Cole）、魏蘭德（Justin Verlander）兩大王牌先發，無奈卻連吞兩場敗仗，第3戰才在客場靠葛蘭基（Zack Greinke）好投穩住陣腳，在系列賽開胡。

太空人今天的先發投手厄基迪（Jose Urquidy）今年才升上大聯盟，例行賽出賽9場，其中7場先發，戰績2勝1敗，防禦率3.95，他這場比賽發揮奇兵功用，投5局送出4次三振沒有保送，只被打出2支安打無失分，徹底封鎖國民進攻。

今天的比賽中，太空人在1局上半1出局後，靠連續4支安打拿下兩分，以2比0領先國民。

4局上半首名打者柯利亞（Carlos Correa）獲保送，下一棒的齊里諾斯（Robinson Chirinos）一棒揮出兩分砲，讓太空人再以4比0領先。

影片來源：MLB YouTube頻道

國民6下在太空人換投之際，靠2個保送、1支內野安打攻佔滿壘，再利用蘇鐸（Juan Soto）的內野滾地球跑回1分，但太空人仍以4比1領先。

下個半局太空人前兩名跑者都獲保送，1出局後國民換上2014年美聯救援王、生涯已獲超過300次救援成功的強力後援羅德尼（Fernando Rodney）接替投球，但太空人布蘭特利（Michael Brantley）先敲出安打，布里格曼（Alex Bregman）再轟出滿貫砲，讓太空人以8比1擴大領先優勢。

國民在7下、8下、9下都未能再添分數，最終讓太空人以8比1獲勝。太空人在主場2連敗後，搶下客場2連勝，目前在系列賽以2比2扳平戰局。

太空人4棒布里格曼，今天包括7上的滿貫砲在內，有5打數3安打的表現，一共掃進5分打點，是球隊贏球一大功臣。

系列賽第5戰將在當地時間27日，繼續於國民主場進行，屆時將複製第1戰的王牌對決戲碼，由國民的薛哲（Max Scherzer）對上太空人的柯爾。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1081027

影片來源：MLB YouTube頻道