慶富案 國防部一審獲判賠7319萬元
最新更新：2019/10/31 19:23
慶富造船公司承包海軍獵雷艦涉及詐貸案，國防部解約後向慶富提起民事訴訟。台北地方法院31日判決慶富造船公司應給付新台幣7319萬餘元。圖為高雄慶富集團總部大樓。（中央社檔案照片）
（中央社記者林長順台北31日電）慶富造船公司承包海軍獵雷艦涉及詐貸案，國防部解約後向慶富提起民事訴訟，求償7705萬餘元。台北地方法院今天判決慶富造船公司應給付7319萬餘元，其餘請求駁回。全案可上訴。
慶富造船公司於民國103年以約新台幣352億元標得海軍獵雷艦標案，董事長陳慶男等人涉嫌將原資本額5億餘元虛增到40億元，並造成聯貸銀行團130億餘元損失。高雄地檢署依詐欺、違反銀行法等罪起訴陳慶男等人。高雄地方法院判處陳慶男25年徒刑、併科罰金1億500萬元。
國防部於106年11月間發函與慶富造船解除採購契約，解約後沒入履約保證金，並向法院提告，求償監造獵雷艦支出技術服務案費用、「戰系裝備費用」、監造費用（包含海軍在義大利支出）、法律費用及履約項目延遲等違約金共7705萬8180元。
慶富造船主張，慶富已繳交履約保證金17億4665萬元，屬預定損害賠償額違約金性質，應先抵充國防部主張的損害賠償才能沒收，抵充後，國防部已不能再請求慶富給付。
慶富認為，國防部承製的第一艘獵雷艦尚在義大利，並無協助審查獵雷艦資料、監造及檢驗的技術服務工作及裝置戰鬥裝備，國防部所稱支出技術服務費及採購戰系裝備而受到損害，應非事實。
慶富指出，國防部僅能證明海軍人員有赴義大利，無法確認有實際監造之情，支出費用中的禮品交際費也非必要支出，均不得請求被告賠償。
台北地方法院審理後，認定國防部求償建造支出技術服務案費用、獵雷艦支出戰鬥裝置費用、監造費用支出等費用有理由，判決慶富造船公司應給付國防部7319萬2124元，其餘請求駁回。全案可上訴。（編輯：吳協昌）1081031
慶富獵雷艦案大事紀
- --2014年10月21日，慶富造船廠打敗台船以約新台幣352億元標得海軍獵雷艦標案。
- --2017年8月9日，慶富造船遭檢舉於標得海軍獵雷艦採購案後，為有助公司向銀行辦理貸款，涉嫌以虛偽文件充作承造獵雷艦的購料證明，向銀行辦理貸款，高雄地檢署搜索慶富總部旗下多處公司，傳喚董事長陳慶男、副董事長陳偉志父子及相關業務承辦人員等19人。
- --2017年8月10日，陳慶男、陳偉志父子坦承涉案，檢方認定兩人虛偽增資約34億元，詐貸7443萬美元，部分款項涉流向顧問李維峰帳戶，依違反銀行法、公司法、商業會計法、偽造文書等罪嫌，陳慶男以800萬元、陳偉志以500萬元交保，陳盧昭霞、李維峰也各以10萬元、50萬元交保，其餘請回。
- --2017年10月18日，慶富造船傳出財務危機，積欠員工2個月薪資，高雄市勞工局召開勞資爭議調解會，慶富造船已給付積欠工資，將開調解會協商資遣費事宜。
- --2017年10月25日，第一銀行以債權人身分向高雄地院提出對慶富造船「假扣押」與「假處分」。
- --2017年10月26日，高雄地檢署傳喚陳慶男和妻子、兒子，訊後請回。檢方諭知三被告每天須向警方報到。
- --2017年11月10日，雄檢傳喚慶富前執行長簡良鑑，訊後依涉犯銀行法特別詐欺等罪嫌，且有串證及逃亡之虞，向法院聲押，獲裁處以300萬元交保。
- --2017年11月17日，雄檢向法院聲押簡良鑑獲裁處以300萬元交保，不服提抗告。
- --2017年11月20日，高雄高分院裁定駁回，認簡良鑑較共犯陳慶男父子涉案程度略低，且一審裁處已足確保後續偵、審進行。
- --2017年11月22日，一銀向高雄地院聲請假扣押，高雄地院前往高市復興四路慶富總部大樓，查封1至6樓建物及部分土地持分等不動產。
- --2017年11月23日，雄檢搜索高雄市海洋局和前局長王端仁住處，同時傳喚王端仁等多人，由廉政署南部調查組偵訊。檢察官傳喚的犯罪嫌疑人與證人，經檢察官訊問後都請回。
- --2017年12月5日，雄檢以證人身分傳喚海軍司令黃曙光等5名將官、11名校官及2名慶富公司承辦人員，釐清慶富造船承造獵雷艦第3期款項新台幣24億元撥款疑點。
- --2017年12月6日，雄檢以證人身分傳喚前總統府新南向辦公室主任、現任對外貿易發展協會董事長黃志芳到案，調查是否幫慶富關切過獵雷艦案。
- --2017年12月11日，雄檢以證人身分傳喚前行政院秘書長簡太郎調查。他受訪說，以證人身分說明事實，兩次協調是人民陳情案，他絕無涉及不法。
- --2017年12月12日，雄檢以證人身分傳喚前總統府副秘書長熊光華到案，了解他任內在總統府接見慶富董事長陳慶男內容，並釐清慶富聯貸案有無高層施壓疑點。
- --2017年12月22日，雄檢傳喚一銀前董事長蔡慶年，經過10多個小時偵訊後請回；檢方認為一銀聯貸部門刁姓經理涉違反銀行法，諭令10萬元交保。
- --2018年2月12日，雄檢偵辦慶富公司涉詐貸洗錢案偵結，依詐欺、背信、偽造文書、違反銀行法等罪嫌，起訴陳慶男、陳盧昭霞夫婦和兒子陳偉志，以及簡良鑑和李維峰等5人。其中，檢方建請陳慶男應執行有期徒刑30年，併科罰金10億元；陳偉志應執行有期徒刑25年，併科罰金6億元；簡良鑑應執行有期徒刑20年，併科罰金3億元。
- --2018年4月10日，慶富集團授信案讓公股銀行損失近150億元，根據金融監督管理委員會報告，14家有缺失的銀行中，已有7家銀行完成對54名相關經理人的懲處，其中，經理級以上有25人。
- --2018年5月6日，陳偉志未向左營分局新莊所報到；雄院於5月22日主動調閱資料查知此事，法官核發拘票，但已不見陳偉志蹤影。
- --2018年6月4日，雄院審理時，陳偉志未出庭，認定他棄保潛逃。隔日發布通緝。
- --2019年2月1日，監察院通過彈劾前海軍司令陳永康、前副司令浦澤春。理由在於陳、浦兩人大幅放寬投標廠商資本額門檻，讓慶富可參與352億元建案，有失職之嫌。
- --2019年2月25日，雄檢再查出慶富旗下慶陽海洋公司承包基隆海科館BOT工程，陳慶男也涉嫌勾結建築師等以不實工程進度圖向聯貸行庫詐貸，於雄院裁定停押開出釋票在高雄看守所獲釋時，當場帶回偵辦並向法院聲押禁見獲准。
- --2019年6月17日，雄院審理慶富案辯論終結，陳慶男等仍拒絕認罪。
- --2019年9月27日，雄院依違反銀行法等罪，判陳慶男徒刑25年、併科罰金1億500萬元，陳盧昭霞1年6月、簡良鑑6月，李維峰無罪；慶富也被判罰金2億8000萬元。可上訴。
- --2019年10月31日，台北地方法院判決慶富造船公司應給付國防部7319萬餘元。可上訴。