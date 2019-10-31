慶富案 國防部一審獲判賠7319萬元

（中央社記者林長順台北31日電）慶富造船公司承包海軍獵雷艦涉及詐貸案，國防部解約後向慶富提起民事訴訟，求償7705萬餘元。台北地方法院今天判決慶富造船公司應給付7319萬餘元，其餘請求駁回。全案可上訴。

慶富造船公司於民國103年以約新台幣352億元標得海軍獵雷艦標案，董事長陳慶男等人涉嫌將原資本額5億餘元虛增到40億元，並造成聯貸銀行團130億餘元損失。高雄地檢署依詐欺、違反銀行法等罪起訴陳慶男等人。高雄地方法院判處陳慶男25年徒刑、併科罰金1億500萬元。

國防部於106年11月間發函與慶富造船解除採購契約，解約後沒入履約保證金，並向法院提告，求償監造獵雷艦支出技術服務案費用、「戰系裝備費用」、監造費用（包含海軍在義大利支出）、法律費用及履約項目延遲等違約金共7705萬8180元。

慶富造船主張，慶富已繳交履約保證金17億4665萬元，屬預定損害賠償額違約金性質，應先抵充國防部主張的損害賠償才能沒收，抵充後，國防部已不能再請求慶富給付。

慶富認為，國防部承製的第一艘獵雷艦尚在義大利，並無協助審查獵雷艦資料、監造及檢驗的技術服務工作及裝置戰鬥裝備，國防部所稱支出技術服務費及採購戰系裝備而受到損害，應非事實。

慶富指出，國防部僅能證明海軍人員有赴義大利，無法確認有實際監造之情，支出費用中的禮品交際費也非必要支出，均不得請求被告賠償。

台北地方法院審理後，認定國防部求償建造支出技術服務案費用、獵雷艦支出戰鬥裝置費用、監造費用支出等費用有理由，判決慶富造船公司應給付國防部7319萬2124元，其餘請求駁回。全案可上訴。（編輯：吳協昌）1081031