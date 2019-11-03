無動力滑翔機砸死婦女 肇事美國人20萬交保

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）昨天在墾丁龍磐公園發生的無動力滑翔機砸死林姓婦人案，肇事的美國隊選手大衛．克提納（David Cortina）今天下午檢方偵訊後，諭知新台幣20萬元交保，並限制出境出海。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利表示，檢察官今天下午會同法醫相驗，檢視林婦大體頭部有明顯外傷；美國籍男子涉嫌過失致死罪嫌，檢察官諭知交保20萬元，且限制出境出海，並同時命他交付護照及旅行文件以防止逃匿。

大衛．克提納昨天晚上拒絕夜間偵訊，今天中午由美國在台協會協助，派律師陪同進行偵訊，下午1時移送屏東地檢署。

「台灣遙控斜坡滑翔機協會」向墾丁國家公園管理處申請，於2日至4日在墾丁龍磐公園舉辦1年1度的「F3F無動力滑翔機國際公開賽」，昨天下午4時50分，由大衛．克提納操控約5公斤重的無動力滑翔機突然失控，砸死離賽場450公尺、在龍磐公園人行棧道上賞景的林婦，林婦手上抱的2歲男童也受傷。

大衛．克提納在2014年就曾到過墾丁參加相關比賽，為美國加州隊成員，警方表示，今天進行筆錄時，他言談間滿是懊悔，具有歉意。當發現飛機突然不見，就開始尋找，結果馬上傳出飛機撞死人，感到驚慌失措。（編輯：黃世雅）1081103