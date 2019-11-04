股匯齊揚 新台幣升7.4分續創逾15個月新高

（中央社記者潘姿羽台北4日電）外資強勁匯入，台灣今天再次上演股匯齊揚戲碼，新台幣兌美元今天收30.405元，升值7.4分，再創逾15個月新高，前高紀錄為2018年7月10日的30.403元。

受惠美股大漲、熱錢湧入兩大題材，今天不只新台幣強升，台股也大漲157.32點，收在11556.85點，指數續創29年新高，且三大法人全數買超，其中外資及陸資買超146.88億元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.475元，最高30.382元、最低30.475元；外匯交易員表示，新台幣今天開盤後一路走升，進口商、投信美元買盤也有進場，但不敵外資匯入的力道，新台幣高檔盤旋，收盤價格續創波段新高。

儘管新台幣走揚，成交量卻沒有放大，台北及元太外匯市場總成交金額僅11.53億美元，外匯交易員推測，主要是台股持續創新高，易有「居高思危」的想法，加上國際不確定性尚未完全消除，市場抱持觀望心態所致。

即便如此，外匯交易員認為，亞洲新興市場資金行情仍在，統計顯示，外資已經連16日買超，匯入力道將推動新台幣續往升值方向邁進，但因美元走弱時會有逢低進場買盤，使得新台幣呈現「緩升」格局。（編輯：楊玫寧）1081104