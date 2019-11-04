更多編輯台推薦新聞：
12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

小丑現身全球示威 學者：社會底層向當權者示警
國際

小丑現身全球示威 學者：社會底層向當權者示警

影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動
國際

影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

股匯齊揚 新台幣升7.4分續創逾15個月新高

最新更新：2019/11/04 18:08
新台幣兌美元4日收30.405元，升值7.4分，再創逾15個月新高。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元4日收30.405元，升值7.4分，再創逾15個月新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北4日電）外資強勁匯入，台灣今天再次上演股匯齊揚戲碼，新台幣兌美元今天收30.405元，升值7.4分，再創逾15個月新高，前高紀錄為2018年7月10日的30.403元。

受惠美股大漲、熱錢湧入兩大題材，今天不只新台幣強升，台股也大漲157.32點，收在11556.85點，指數續創29年新高，且三大法人全數買超，其中外資及陸資買超146.88億元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.475元，最高30.382元、最低30.475元；外匯交易員表示，新台幣今天開盤後一路走升，進口商、投信美元買盤也有進場，但不敵外資匯入的力道，新台幣高檔盤旋，收盤價格續創波段新高。

儘管新台幣走揚，成交量卻沒有放大，台北及元太外匯市場總成交金額僅11.53億美元，外匯交易員推測，主要是台股持續創新高，易有「居高思危」的想法，加上國際不確定性尚未完全消除，市場抱持觀望心態所致。

即便如此，外匯交易員認為，亞洲新興市場資金行情仍在，統計顯示，外資已經連16日買超，匯入力道將推動新台幣續往升值方向邁進，但因美元走弱時會有逢低進場買盤，使得新台幣呈現「緩升」格局。（編輯：楊玫寧）1081104

延伸閱讀
蘋概股領軍 台股大漲157點續創29年新高外資連16日買超 鴻海股價創半年來新高外資買超146.88億 連12天加碼台積電新台幣升勢暫歇 平盤整理微貶0.8分新台幣開盤升6.4分 為31元新台幣勁揚1.65角 連7升創近2個月新高
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報