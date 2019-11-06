詹姆斯連3場繳出大三元 湖人逆轉公牛奪6連勝[影]

洛杉磯湖人隊球星詹姆斯5日繳出30分、10籃板、11助攻，率隊逆轉擊敗芝加哥公牛，這是繼2009年、2017年後，詹姆斯生涯第3次有連3場「大三元」的優異表現。（圖取自twitter.com/Lakers）

（中央社芝加哥5日綜合外電報導）美國職籃NBA球星詹姆斯今天繳出30分、10籃板、11助攻的成績，率洛杉磯湖人以118比112逆轉擊敗芝加哥公牛，他個人連3場比賽有「大三元」演出，球隊也收下6連勝。

本季加盟湖人的戴維斯（Anthony Davis）今天回到家鄉芝加哥比賽，全場15投6中拿下15分，這是他本季得分最低一役，但湖人靠詹姆斯（LeBron James）率領，在末節打出一波29比4的猛攻逆轉，最終還是踢館成功。

這是繼2009年、2017年後，詹姆斯生涯第3次有連3場「大三元」的優異表現。

這場比賽收下勝利，讓湖人戰績成為全聯盟最佳的6勝1敗，他們在本季首戰不敵同城的洛杉磯快艇後，拉出一波6連勝佳績。

公牛後衛拉文（Zach LaVine）今天全場攻下26分，原本球隊在中場時以65比48大幅領先，打完前3節也還以93比80領先湖人，但湖人第4節開始打出一波16比0攻勢，就此逆轉戰局。

詹姆斯賽後表示：「我們替補球員的表現是一大關鍵，我們陣容的深度是一大優勢。他們打得很好，沒有他們的話，我們今天是沒辦法拿下勝利的。」

湖人今天在第4節打出38比19的強勢表現，那看起來就像是詹姆斯所希望，能打進總冠軍賽的球隊。

對此詹姆斯說：「儘管那是我們的目標，但我們現在不能想著總冠軍賽，我們心中有小小的目標，那就是每晚都成為全聯盟防守最佳的隊伍。」（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1081106