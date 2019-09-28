湖人備戰新季 詹皇要一眉哥大殺四方

（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人隊今夏大舉招兵買馬，陣容煥然一新。雖然在新賽季開幕前尚待磨合，但當家球星詹姆斯（LeBron James）最希望的就是「一眉哥」戴維斯扮吃重角色。

法新社報導，拿過4次聯盟MVP的詹姆斯今天於備戰新賽季的訓練營開訓前告訴媒體：「我們都曉得戴維斯（Anthony Davis）是何許人也，若戴維斯在場上我們不讓他大殺四方，那擺他上場就毫無道理。」

「這雖不代表我們每次都一定要不斷餵球給他，但我們可以這樣做。」

湖人上季依然無緣季後賽，今夏透過交易迎來紐奧良鵜鶘隊一哥戴維斯。戴維斯在2012年NBA選秀以狀元之姿被鵜鶘選入，效力鵜鶘7個賽季場均23分，6度入選全明星賽。

雖然湖人今夏補強有成，詹姆斯仍覺得需要時間才能讓球隊產生化學變化、培養戰友間的情感，「這會是段歷程，我們都知道目標是什麼，但無法縮短球隊質變所需的時程」。

美國隊今年兵敗世界盃男籃賽，創下隊史最差的第7名，激出金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）、休士頓火箭球星哈登（James Harden）與衛斯布魯克（Russell Westbrook）等一干大咖表態，願參戰2020年東京奧運為美國隊雪恥。

但34歲的詹皇仍不願對是否再披美國隊戰袍鬆口。他說：「我不知道，雖然我不排斥，但我也希望維持健康，這才是最重要的，我對上季的表現非常不開心。」（譯者：陳亦偉）1080928