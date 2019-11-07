總統候選人座車大公開 全車防彈可變身會議室

第15任總統、副總統選舉候選人維安人員7日在台北國安局特勤中心舉行結訓編成典禮，現場展示7人座福斯旅行車，用於總統、副總統候選人警備座車。中央社記者王飛華攝 108年11月7日

（中央社記者王承中台北7日電）國安局今天舉行總統、副總統選舉安維編組結訓典禮，展示多項裝備，其中7人座的候選人座車不僅可變身行動會議室，全車經防彈處理，輪胎中彈還可開80公里。

中選會將於18至22日受理中華民國第15任總統、副總統候選人登記申請，國安局今天舉行第15任總統、副總統選舉安維編組結訓典禮。現場展示包含新採購的「克拉克19型」（Glock 19）第5代手槍，以及可讓後座變身成行動會議室，且有防彈功能的7人座候選人座車。

國安局指出，國安局針對此次大選共採購6輛7人座福斯旅行車，用於總統、副總統候選人警備座車，後座設有小型會議桌，可供候選人在車上召開會議，也可接受衛星電視觀看新聞，全車經防彈處理，且輪胎中彈，還可以時速80公里行駛80公里，而候選人配偶則是乘坐福特MONDEO警備車。

第15任總統、副總統選舉候選人維安人員7日在台北國安局特勤中心舉行結訓編成典禮，現場展示7人座福斯旅行車，用於總統、副總統候選人警備座車，內部設有小型會議桌。中央社記者王飛華攝 108年11月7日

第15任總統、副總統選舉候選人維安人員7日在台北國安局特勤中心舉行結訓編成典禮，圖為將提供各組總統、副總統候選人的警備座車，玻璃也經加厚處理。中央社記者王飛華攝 108年11月7日

針對無人空拍機威脅，國安局也展示SKYNET空拍機干擾器，提供特勤編組單位於執行任務期間，防範空拍機驚擾與危害，採機動彈性方式部署運用，可有效干擾市售的空拍機，干擾距離達2公里，全重5公斤，可連續發射時間達80分鐘，單機時間8小時。

有關維安人員的隨身配槍，現場也展示新採購的克拉克19型手機。國安局表示，該型手槍重量輕巧、操作及保養簡易，可更換握把片配合射手使用，槍身兩側均有彈匣及滑套釋放鈕，可提供左、右手使用，槍身全重610克，有效射程70公尺。

另外，在狙擊槍的部分則是使用美造M24狙擊槍，並加裝戰術槍托系統、全向調整腳架、3到15倍狙擊鏡的升級套件，國安局表示，升級套件能提升整體涉及經轉及穩定度，亦可是任務環境加裝各式戰術裝備，搭配腳架使用，射手可在就定位後2分鐘內完成備便。（編輯：張均懋）1081107

第15任總統、副總統選舉候選人維安人員7日在台北國安局特勤中心舉行結訓編成典禮，現場展示改裝升級套件的美造M24狙擊槍。中央社記者王飛華攝 108年11月7日

第15任總統、副總統選舉候選人維安人員7日在台北國安局特勤中心舉行結訓編成典禮，現場展示改裝升級套件國造T91S戰鬥步槍。中央社記者王飛華攝 108年11月7日

第15任總統、副總統選舉候選人維安人員7日在台北國安局特勤中心舉行結訓編成典禮，圖為維安人員演練候選人掃街車隊隊型及登車程序。中央社記者王飛華攝 108年11月7日

第15任總統、副總統選舉候選人維安人員7日在台北國安局特勤中心舉行結訓編成典禮，現場展示SKYNET空拍機干擾器，提供特勤編組單位於執行任務期間，防範空拍機驚擾與危害。中央社記者王飛華攝 108年11月7日