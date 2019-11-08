宣明智兒宣昶有離婚官司 法院判離確定

（中央社記者蕭博文台北8日電）聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有訴請與妻王敏離婚案，二審法院判准離婚，2子女親權行使部分，判給王敏。案經上訴第三審，最高法院駁回上訴，全案確定。

宣昶有訴請離婚主張，他與王敏民國94年7月結婚，王敏常懷疑他外遇，使他痛苦不堪；他們在102年8月爭執是否搬回寶山鄉居住，但王敏帶孩子回娘家，他與家人多次赴王敏娘家請求返家均遭拒。

宣昶有還主張，王敏誣指他家暴並聲請保護令，還向媒體指他吸毒、嫖妓，王敏並向警政署、媒體遞交檢舉函，指宣明智濫用特權使警方偏袒，導致他們爭訟不斷，嚴重惡化雙方情誼，已無維繫婚姻關係的可能性。

一審新竹地方法院認定雙方婚姻已難維持，判准離婚，酌定由宣昶有單獨行使子女的親權。王敏不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院新聞資料指出，宣昶有、王敏分居多年，不願理性溝通，執意以法律爭訟解決糾紛，雙方感情不睦已至冰點，婚姻已生破綻而無回復之望，雙方過失責任相當，判准離婚，2人須接受親職教育輔導課程，至於子女行使親權部分，高院改判給王敏。

案經上訴，最高法院認為二審判決並無違法，昨天駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1081108