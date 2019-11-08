蔡總統拚立委過半 搶攻雙北拉抬選情

（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文拚國會過半，明天將出席新北市立委羅致政、台北市立委何志偉競選總部成立大會，拚在總統牌加持下，搶攻新北市、台北市兩大票倉，展現力拚國會過半的決心。

總統蔡英文9日、10日行程滿檔，明天一早出席第一銀行120週年慶祝運動大會、參加北市雲林同鄉會第4屆理事長就職典禮。

蔡總統明天也將出席第72屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮、全國藥界後援會成立大會、全國醫師後援會大誓師、全國扶輪之友後援會成立大會、全國商業公會後援會成立大會，晚間回到台北市到三玉宮參拜。

明天上午蔡總統將出席新北市立委羅致政競選總部成立大會、晚間回防台北出席立委何志偉2020台灣要贏造勢晚會，搶攻台北市長柯文哲、新北市長侯友宜兩大票倉，展現力拚國會過半的決心。

羅致政表示，國會要過半，新北先過半。他表示，新北要過半，板橋區兩席立委就非常關鍵，總統的支持度在這個選區領先對手，他有信心母雞一定可以帶動小雞（立委）的選情。

羅致政說，板橋這個選區關鍵且指標性強，板橋區立委選舉結果，對新北與整個台灣立委選舉有指標意義，這區立委非贏不可，明天除了最強的母雞總統蔡英文之外，新北市黨部主委余天、代表民進黨團的立委管碧玲、羅致政與太太陳亮吟將同台同框，具歌手身分的陳亮吟將高歌一曲。

立委何志偉的台北市第二選區（士林、大同區），被外界形容是英韓代理人之爭，總統蔡英文力挺最年輕的立委何志偉，傳將對戰國民黨總統參選人韓國瑜的子弟兵孫大千。何志偉表示，他的選區是總統級督導的選區，蔡總統每次都會問他，有沒有好好做事、政見有無落實，總統高度重視，日前更推動中醫中藥示範區、成立專案小組推動宗教觀光，他更呼籲英粉、何粉踴躍出席競選總部成立大會，來的人送一包河粉。

總統蔡英文連任競選總部發言人阮昭雄表示，週六日目前仍維持百工百業及各界後援會的成立，可視為為下一個階段全國競選總部成立、以及各縣市地方總部成立來加溫，加上陸陸續續與立委候選人成立聯合競選總部，在各地方以加速選戰的熱度，以便加強支持者支持的力道。

他表示，現階段總統繼續做好國政，競選團隊穩紮穩打，呈現實在有感的政績，與負責任可實現、不說空話的政見，相信選民一定能做出智慧的選擇。

10日總統輔選列車將開到彰化，出席全國中醫師後援會成立大會、彰化立委陳素月競總成立大會；下午回台北出席「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會，傍晚趕至新北市出席小英姊妹會成立大會、晚間出席民進黨立委參選人許淑華愛心公益助盲胞演唱會，最後壓軸出席立委江永昌競總成立大會。（編輯：楊凱翔）1081108