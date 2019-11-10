從Uber條款看共享經濟 學者籲建產業策略觀

學者認為，Uber等新經濟牽涉面向廣，政府應該有產業策略觀，建立橫跨部會的協調機制、及明確產業政策目標。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）破壞式創新的共享經濟與傳統產業相互衝撞。學者認為，新經濟牽涉面向廣，政府應該有產業策略觀，建立橫跨部會的協調機制、及明確產業政策目標，才能全面發展新興事業。

「共享經濟」越來越盛行，更影響人們不同層面的生活。然而，交通部日前公告俗稱「Uber條款」的汽車運輸業管理規則第103條之1輔導期間至11月30日止。除了Uber表示失望，叫車平台駕駛自救會成員直言「政府不顧一萬多名駕駛死活」；勞動部認定多個美食外送平台與外送員為「僱傭關係」，台灣協作暨共享經濟協會批評武斷認定雙方為僱傭關係，將影響彈性工作模式，扼殺外送經濟。

學者分析，共享經濟崛起可歸為2大原因，一是閒置資源，二是數位科技的進步。以Uber來說，司機可以透過數位平台媒合載客，利用閒暇時間賺取金錢。（中央社檔案照片）

從Uber納入運輸業到美食外送平台的勞資關係，新經濟模式與傳統產業、法律規則相互衝撞，台灣共享經濟該怎麼走？

台北科技大學智慧科技法律政策研究中心主任江雅綺認為，可以理解政府發展新興產業、平台經濟，但若以現有產業規範看待新興產業，恐怕會失去新興產業的精神，要想降低社會衝擊，不過，政府應該思考消費者、新科技、勞工等面向，建立整體的產業發展策略觀。

她表示，共享經濟崛起可歸為2大原因，一是閒置資源，二是數位科技的進步。以Uber來說，司機可以透過數位平台媒合載客，利用閒暇時間賺取金錢。

交通部秉持「人合法、車合法、平台合法」政策理念，鼓勵駕駛人考取計程車執業登記證、靠行掛計程車牌及加入多元化車隊，並修正相關法規。

江雅綺說，看得出來交通部以主管機關立場努力協調，讓車隊多元化、費率彈性，不過，在如此規範下「共享」精神恐怕會逐漸消失，影響彈性工作模式，「這是有點可惜的」。

江雅綺認為，新經濟牽涉面向很廣，若僅有單一主管機關容易受到主管業務所限，恐怕不夠全面，政府應該建立一個橫跨各部會的協調機制，提出明確的政策目標、準則，讓各個機關可以遵循、執行，才能更全面發展新興事業。

社團法人台灣協作暨共享經濟協會理事長彭仕邦表示，平台經濟涵蓋層面都非常廣，如果只是由單一部會主責，難以兼顧多元面向及各方需求，盼建立跨部會窗口，討論新興工作型態適用的法規。

「新經濟不會100%吞食市場，新經濟與傳統經濟可以並行。」彭仕邦以新加坡為例，新加坡是亞洲開放Uber合法營運的國家，Uber又在2018年將東南亞業務賣給新加坡叫車平台Grab，印尼叫車平台Go-jek也在同年進軍新加坡；新加坡也同意計程車業龍頭康福德高（ComfortDelGro）若透過網路APP預約計程車，也能享有彈性計價空間。

雖然叫車平台在新加坡蓬勃發展，然而，康福德高並沒有因此失去優勢。觀察康福德高2018年叫車量，年增率達7%至8%。彭仕邦說，新加坡保護傳統業者，也給予新創業者時間適應，叫車平台在新加坡蓬勃發展，計程車業者素質、軟硬體也都升級，顯現新經濟與傳統經濟可以共榮。

他呼籲，期盼政府儘速制定適用平台經濟的大準則，並打造適合新興工作型態的法規，內容涵蓋消費者權益、勞動關係、法規彈性等，讓相關業者能有所適從。（編輯：林孟汝）1081110