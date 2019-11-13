不滿不分區名單 藍中央委員醞釀投不同意票

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨今天公布不分區立委名單，引發黨內青壯派不滿，台北市議員羅智強等人晚間到中央黨部靜坐抗議，身兼中央委員的桃園市議員黃敬平也在臉書呼籲，中央委員16日行使同意權時應拿出良知，不要照單全收。

國民黨通過不分區立委名單，第1名為警大退休教授葉毓蘭，前立委邱毅成大黑馬排第8，國民黨主席吳敦義確定排第10，另外，農田水利會長林文瑞、台南市黨部主委謝龍介也在安全名單中。不過，此份名單被黨內視為無亮點，多為人情名單。

黃敬平表示，16日國民黨將在中央黨部召集黨內所有中央委員開會，並且針對今天這一份不分區立委名單，行使同意權、不同意權。

黃敬平說，假設出席開會的中央委員及候補中央委員人數達到160人，只要超過出席的中央委員半數80人以上，針對名單內不適宜的不分區立委排序名單人選劃下「不同意」的話，那麼該位人選就會被拉下、不會通過推薦提名。

黃敬平呼籲中央委員不要鄉愿，應該要拿出良知，為國民黨的未來及支持者做最後一道防線，不用對這份背負著龐大社會壓力的名單背書「照單全收」，否則，就算中央委員都圈選投下了「同意」，明年1月11日，全國人民也不見得會買單。

根據國民黨不分區立委提名辦法規定，若被提名人經中央委員全體會議出席人半數以上不同意，取消其提名。（編輯：紀淑芳）1081113