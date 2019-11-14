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華為3手機標示中國台灣 NCC要求5大電信禁賣

最新更新：2019/11/14 22:06
NCC 14日證實已發函給5大電信業者與代理商，在華為將手機通訊錄地區從「中國台灣」改回「台灣」前，不得販售包括P30、P30 Pro、Nova 5T手機。圖為華為P30系列。（中央社檔案照片）
NCC 14日證實已發函給5大電信業者與代理商，在華為將手機通訊錄地區從「中國台灣」改回「台灣」前，不得販售包括P30、P30 Pro、Nova 5T手機。圖為華為P30系列。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北14日電）昨日傳出3款華為手機在通訊錄將台灣標注為「中國台灣」，NCC今天證實已發函給5大電信業者與代理商，在華為完全改正之前，不得販售包括P30、P30 Pro、Nova 5T等3款手機。

華為旗下有3款手機在更新系統之後，通訊錄顯示的地區從「台灣」變成「中國台灣」，引起議論。國家通訊傳播委員會（NCC）昨天對此表示，已要求業者立即恢復原有標示，並要求新送審的產品必須切結，不得在通過審查後，擅自更改為「中國台灣」。

今天NCC更進一步要求業者即刻下架這3款手機，NCC發言人蕭祈宏證實，NCC在今天早上已經發函給5大電信業者與代理商，表示在華為將「中國台灣」改回「台灣」之前，不得以各種形式販售這3款手機。

蕭祈宏說明，在華為證明將3款手機的顯示地區改回「台灣」後，NCC會再發函給5大電信業者與代理商，恢復販售。（編輯：楊凱翔）1081114

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