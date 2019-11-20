嚴德發赴漢翔 視察新式高教機及F-16構改案

（中央社記者游凱翔台北20日電）國防部今天表示，針對空軍新式高教機研製及F-16戰機構改案，部長嚴德發日前訪視漢翔公司了解專案進度，及第一線施工情形。其中F-16V（Block20）構改案預計112年完成；首架新式高教機，預計明年6月30日首飛。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

國防部上午發布新聞稿表示，空軍新式高教機研製及F-16戰機構改案備受國人關注，嚴德發日前赴漢翔沙鹿廠訪視，了解國軍委託漢翔兩項重要專案執行概況，同時也與美國原廠代表等人深入研討，期望各方群策群力，使F-16戰機、新式高教機如期如質完成各階段進度。

國防部指出，F-16戰機構改案方面，漢翔正全力投入戰機性能提升、結構延壽等項目施工，預計在民國112年全數完成；另外，由於台灣未來擁有機隊數量逾200架，將成亞太地區最大使用國，漢翔積極向美國原廠爭取成為F-16亞太維修基地。

至於具有指標意義的新式高教機，首架原型機9月正式亮相後，預計明年6月30日將首次試飛，目前正進行各項系統組裝測試。（編輯：林興盟）1081120