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鐵路警察李承翰遭刺殉職
鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰7月3日晚間在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛時，遭54歲鄭姓男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，隔天上午仍宣告不治。
鐵路警察李承翰遭刺殉職
新聞專題
鐵路警察李承翰遭刺殉職1/20

涉刺死鐵路警凶嫌罹思覺失調 檢要求再送鑑定

最新更新：2019/11/21 13:48
鄭姓男子（右3）今年7月搭火車持刀刺傷鐵路警察李承翰（右2）腹部致死，嘉義地院21日開庭，被告鄭男經精神鑑定罹患思覺失調症，檢方要求再送教學醫院鑑定。（民眾提供）
鄭姓男子（右3）今年7月搭火車持刀刺傷鐵路警察李承翰（右2）腹部致死，嘉義地院21日開庭，被告鄭男經精神鑑定罹患思覺失調症，檢方要求再送教學醫院鑑定。（民眾提供）

（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）鄭姓男子今年7月搭火車持刀刺傷鐵路警察李承翰腹部致死，嘉義地方法院今天開庭，被告鄭男經精神鑑定罹患思覺失調症，檢方要求再送教學醫院鑑定，法官認為需經合議庭評估。

嘉義地方法院10月上旬開庭進行鄭男涉殺人案準備程序，當時鄭男律師要求被告需進行精神鑑定，鑑定結果日前出爐，經診斷為思覺失調症，推測被告行凶時，不能辨識其行為違法。

嘉義地方法院今天上午再次開準備程序庭，法官先詢問被告鄭男精神狀態，鄭男回答有就醫、按時吃藥，今天意識清楚，可以正常回答；對於檢方起訴的殺人等罪嫌，鄭男也都坦承犯行。

不過，對於被告鄭男精神鑑定為罹患思覺失調症，公訴檢察官認為鑑定時間僅有1週，就判定被告有被害妄想等症狀，過程有點草率，且沒有清楚說明被告嚴重程度，希望可以再次送台大或其他教學醫院鑑定。

被告辯護人則反駁鑑定過程並不草率，醫師是根據被告就醫病歷、7月3日犯案當天四處求援過程，以及親友陳述等，診斷被告有嚴重被害妄想等症狀。而被告鄭男則一直強調自己中邪，犯案當天已無法控制自己行為。

另在請求調查證據方面，公訴檢察官則希望先詢問被告後，再傳喚火車列車長、目擊旅客、被告女兒等相關證人，最後再傳喚詰問精神鑑定人。但被告辯護人認為檢警已訊問過相關證人，沒有必要傳喚；且精神鑑定是機關進行，也不需要傳喚鑑定人。

法官認為．還是尊重檢察官聲請相關證人及鑑定人，至於再次送精神鑑定部分，法官表示，等到詰問相關證人及鑑定人後，再由合議庭評估。

法官也詢問檢察官對於被告延長羈押的意見，檢察官認為被告還在治療中，若沒有繼續羈押，恐有再犯之虞，應延長羈押，避免發生類似憾事。

被告鄭男於今年7月3日搭乘火車，被控持新買刀子刺傷鐵路警察李承翰腹部致死，嘉義地檢署認為被告明知刀子刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，將他依殺人罪嫌起訴，被告鄭男於8月29日移審嘉義地方法院，法官認為被告有逃亡之虞，持續羈押至今。（編輯：洪學廣）1081121

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