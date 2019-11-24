蔡總統韓國瑜前進南投嘉義 短兵相接拚場

（中央社記者葉素萍、王承中台北24日電）總統蔡英文今天將前進台中、彰化、南投、嘉義輔選，而國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅今天也走訪南投、嘉義，蔡韓兩人晚間於嘉義縣水上鄉各自進行造勢，雙方會場相距僅約1公里，短兵相接、拚場意味濃厚。

距離明年總統大選不到50天，各政黨進入短兵相接的廝殺狀態，蔡英文全國競總決策委員會執行長沈發惠說，中台灣是兵家必爭之地，誰贏了中台灣，誰就贏了總統，從過去到現在都是這樣，中台灣的選戰是除了北高之外的重點區域。

為了爭取更多支持，蔡總統今天前進台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣及嘉義市造勢，國民黨總統參選人韓國瑜也走訪南投、嘉義縣市。

其中，蔡總統今天重點放在中台灣，她將參加彰化縣立委參選人洪宗熠競選總部、南投縣競選總部、彰化縣競選總部、台中市競選總部、嘉義縣海線競選總部、嘉義市聯合競選總部成立大會；韓國瑜也走訪南投縣、嘉義市、嘉義縣造勢場，拚場意味濃厚。

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德表示，國民黨雖然在南投的選情有絕對優勢，但仍要戰戰兢兢，在北部則較占優勢，南部是呈現五五波的態勢，要持續努力，而中部是決戰地區。

韓國瑜的傾聽之旅昨天走訪台中、彰化，今天則前進到南投、嘉義，他將參加國民黨南投立委參選人許淑華、嘉義市立委參選人傅大偉的聯合競選總部成立大會，並與嘉義縣立委參選人王啟澧進行聯合造勢晚會。

韓國瑜競辦發言人葉元之告訴中央社記者，過去嘉義長期都是綠大於藍，也讓很多人不敢表態，但韓國瑜日前走訪嘉義時，受到很多傳統挺綠的鄉親站出來力挺，還自發性的成立車隊。

葉元之表示，韓國瑜今天會去南投，主要也是因為許淑華的競選總部成立，幫忙輔選站台。去年許淑華在韓國瑜競選高雄市長時就大力幫忙，幫助韓國瑜勝選，如今韓國瑜競選總統，許淑華也是競辦副執行長。

此外，沈發惠受訪指出，各縣市競選總部按部就班成立，12月中旬前要把全國各縣市競選總部成立起來，考量交通因素，本週日安排中、彰、投、嘉縣、嘉市。

沈發惠說，目前蔡陣營在台中士氣高昂、團結整合成功、展現戰鬥力；台中市的立委選情也相對穩定，台中市選情審慎樂觀。

至於嘉義縣及嘉義市，沈發惠說，蔡總統都有相當幅度的領先，立委則是審慎樂觀，同樣希望把總統與區域立委選情拉近；另外，相對於嘉義縣，沈發惠表示，嘉義市的整合要再努力。（編輯：黃國倫）1081124