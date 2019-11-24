林昀儒4比0橫掃世界第3中國名將 T2桌球賽晉決賽

台灣18歲桌球小將林昀儒（左）24日以4比0橫掃世界排名第3的中國桌球名將林高遠，打進T2鑽石桌球賽新加坡站冠軍賽。（圖取自facebook.com/T2Diamond）

（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣18歲桌球小將林昀儒今天在T2鑽石桌球賽新加坡站4強賽，以4比0橫掃世界排名第3的中國桌球名將林高遠，連續2站T2鑽石賽打進壓軸冠軍賽。

世界排名第10的林昀儒今年曾在T2馬來西亞站拿下男單冠軍，這次他以衛冕者身分出席第2站，他在前兩輪分別4比2擊敗南韓一哥張禹珍與德國好手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），挺進4強。

今天4強賽，小林開局就以6比1攻勢取得領先，由於對手頻頻失誤，讓小林一路獨走，先以11比6拿下。

次局對手展開反撲，小林最多曾以5比8陷入落後，他一路咬牙苦追，關鍵時刻他展現「強心臟」本色，在9比10落後下先成功化解一次局末點扳平比數，接著再以11比10後來居上拿下。

由於T2鑽石賽採獨特規則，有一方球員先拿到11分就算勝，不需取得2分領先，且比賽時間一旦超過24分鐘沒打完，剩下的單局就從搶11分濃縮成搶5分制，大大考驗球員在關鍵時刻的抗壓性與穩定性。

林昀儒在連拿2局後，第3局乘勝追擊，再以11比8拿下，率先取得「聽牌」優勢，氣勢大漲的他決勝局一路領先，最多以10比5握有5分領先籌碼，最終以11比8橫掃對手，再次搶下壓軸決賽門票。

林昀儒預計於台灣時間今晚9時15分出戰決賽，對手將是中國名將許昕與日本好手張本智和之間的勝方。（編輯：李亨山）1081124