共諜案延燒 中國創新投資2高層出境遭攔訊問

為查察外媒報導中國間諜王立強所說情事，調查局國家安全維護處幹員25日在桃園機場攔下欲出境的中國創新投資公司執行董事向心及替任董事龔青。（圖取自facebook.com/60Minutes9）

（中央社記者劉世怡台北25日電）為查察外媒報導中國間諜王立強所說情事，調查局國家安全維護處幹員今天在桃園機場攔下欲出境的中國創新投資公司執行董事向心及替任董事龔青，2人正接受約談訊問。

中國創新投資有限公司今天發布公告指出，收到向心和龔青的通知，稱他們在台北桃園機場離境時，收到台灣法務部調查局桃園市調查處發出通知書，要求配合調查，向男和龔女已聘請台灣律師提供協助。

公告指出，向男和龔女對新聞報導所曝事項根本一無所知，王立強從來不曾是本集團的員工，新聞報導所述事項全為虛構和偽造。

全案緣於自稱中國間諜的王立強日前向外媒指出，2014年他到香港進入中國創新投資公司任職，不久就發現這不是一家普通的企業。

影片來源：60 Minutes Australia YouTube頻道

據報導，2015年，中國創新投資執行長向心要王立強教他的妻子畫油畫，王便逐漸打入這家公司的核心。向心告訴王立強，他1993年到香港來從事情報工作。

王立強直指，總部位在香港德輔道西的中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」。

他並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

調查局及國安局針對外媒報導，分頭進行查證，調查局除指示駐澳洲法務秘書，向澳洲相關機關索取有關資料積極蒐證調查外，國家安全維護處也立案調查，並向台北地檢署報請檢察官指揮。

國家安全維護處幹員今天在桃園機場攔下欲出境的向心及龔青，一度將2人帶到桃園調查站訊問，後續不排除移送北檢處理。（編輯：李亨山）1081125