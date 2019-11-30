更多編輯台推薦新聞：
伊拉克總理宣布請辭 打破兩伊聯盟恐促中東政治洗牌
國際

伊拉克總理宣布請辭 打破兩伊聯盟恐促中東政治洗牌

跳陸橋鑽臭水道覓出路 受困港理大36小時紀錄
兩岸

跳陸橋鑽臭水道覓出路 受困港理大36小時紀錄

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
專訪／歐盟代表：台灣是不可或缺夥伴 盼台歐提升實質關係
首頁 / 重點新聞

韓國瑜拋若貪污關到死 蔡總統：清廉理所當然

最新更新：2019/11/30 13:59

（中央社記者溫貴香台北30日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天拋出當選後若貪污放棄假釋關到死，總統蔡英文回應，清廉本來就是從事公務者最基本的要求，理所當然。她也希望所有參選人，尤其是總統參選人，在面臨質疑或需要釐清時，都能夠清楚說明。

韓國瑜今天在臉書貼文指出，「選舉越骯髒，執政必貪腐；選舉越清廉，執政越廉潔」，並表示當選後若貪污將放棄假釋關到死。

蔡總統上午在台北市陪同立委參選人掃街造勢，她受訪時表示，選舉有選舉的規定，所有候選人都必須按照規定進行選舉活動，清廉本就是從事公務的人，最基本的要求，是理所當然的事情，所有從事公務的人都會謹守清廉。

媒體記者問到韓國瑜遭控涉入砂石案等議題，蔡總統說，希望所有參選人，尤其是總統參選人，在面臨質疑或需要釐清時，都能夠清楚說明，若採取迴避態度，選民也都看得到。

對於澳洲正式調查共諜王立強一案，外界懷疑專訪與民進黨有關。總統表示，這件事當然和民進黨毫無關係，且這個案子已全案進入調查階段，不方便評論。

至於國民黨立法院黨團推「反併吞中華民國法」草案，蔡總統說，這項草案提出的時機與內容，政治操作的意圖非常明顯，法案內容似乎是表示連「台灣」兩字都不能講，但事實上韓國瑜和前總統馬英九，也都講過台灣總統。（編輯：林興盟）1081130

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報