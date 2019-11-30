韓國瑜拋若貪污關到死 蔡總統：清廉理所當然

（中央社記者溫貴香台北30日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天拋出當選後若貪污放棄假釋關到死，總統蔡英文回應，清廉本來就是從事公務者最基本的要求，理所當然。她也希望所有參選人，尤其是總統參選人，在面臨質疑或需要釐清時，都能夠清楚說明。

韓國瑜今天在臉書貼文指出，「選舉越骯髒，執政必貪腐；選舉越清廉，執政越廉潔」，並表示當選後若貪污將放棄假釋關到死。

蔡總統上午在台北市陪同立委參選人掃街造勢，她受訪時表示，選舉有選舉的規定，所有候選人都必須按照規定進行選舉活動，清廉本就是從事公務的人，最基本的要求，是理所當然的事情，所有從事公務的人都會謹守清廉。

媒體記者問到韓國瑜遭控涉入砂石案等議題，蔡總統說，希望所有參選人，尤其是總統參選人，在面臨質疑或需要釐清時，都能夠清楚說明，若採取迴避態度，選民也都看得到。

對於澳洲正式調查共諜王立強一案，外界懷疑專訪與民進黨有關。總統表示，這件事當然和民進黨毫無關係，且這個案子已全案進入調查階段，不方便評論。

至於國民黨立法院黨團推「反併吞中華民國法」草案，蔡總統說，這項草案提出的時機與內容，政治操作的意圖非常明顯，法案內容似乎是表示連「台灣」兩字都不能講，但事實上韓國瑜和前總統馬英九，也都講過台灣總統。（編輯：林興盟）1081130