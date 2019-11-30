悍將釋出羅嘉仁張建銘等7球員 味全龍考量戰力

（中央社記者楊啟芳台北30日電）中華職棒富邦悍將今天宣布釋出7名球員，包含羅嘉仁、林克謙、林煜清、林政賢、蔡友達、陳勤宗、張建銘。對於中職第5隊味全龍會不會吸收，領隊吳德威表示，有和葉君璋討論。

富邦悍將今天提交「契約保留球員名單」共58人，除擴編選秀會議離隊，轉戰味全龍隊的羅華韋外，因整體戰力調整考量，另釋出投手羅嘉仁、林克謙、林煜清、林政賢；捕手蔡友達；野手陳勤宗、張建銘等7名球員。

富邦悍將球團表示，除了感謝這些球員對球隊的貢獻與付出外，也祝福他們未來能有更好的成就與發展。

羅嘉仁從2009年開始效力美國職棒太空人隊，曾於2013年上過大聯盟，2014年遭到釋出。隨後羅嘉仁加入中華職棒義大犀牛隊，曾在2016年肩膀受傷，因此整年都沒有出賽紀錄，不過近2年一軍機會也不多，本季僅出賽3場。

資深球員張建銘從2004年加入興農牛隊，球隊一路轉手為義大犀牛、富邦悍將，都是陣中球員，在職棒共打了16個球季，不過從2016年開始在一軍的出賽數大幅減少，去年在一軍只出賽8場，今年完全都在二軍。

富邦球團經與張建銘溝通後對外表示，由於球員本人並無與悍將續約之意，亦無在富邦轉任教練之計畫。球團基於尊重選手個人生涯考量及團隊戰力規劃後予以釋出，並祝福張建銘往後能有更好的生涯發展及成就。

味全龍隊總教練葉君璋是悍將前教頭，對於這些釋出的球員，龍隊領隊吳德威表示，「的確有跟葉總討論過這個問題，關於戰力考量的部分，但還沒收到相關訊息，目前也沒有跟這些球員接觸。」

之前透過擴編選秀選進的羅華韋、曾陶鎔、廖文揚及江忠垣等4名球員，吳德威則表示，還在透過聯盟了解狀況，「我們要從聯盟那邊拿到合約，先了解球員合約內容，再決定要概括承受什麼，但有邀請他們隨時來了解環境」。（編輯：謝雅竹）1081130