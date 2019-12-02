泰簽新制惹議 泰駐台辦事處：非單獨為台灣設立

泰國電子簽證新制遭台灣民眾抱怨，泰國駐台辦事處2日公告表示，泰國簽證線上申請作業已對中國、英國、法國等實施，非針對台灣而設立。圖為泰國知名景點玉佛寺。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）泰國電子簽證新制遭台灣民眾抱怨，泰國駐台辦事處今天公告表示，推動泰國簽證線上申請作業是泰國政府既定政策，已對中國、英國、法國等實施，並非針對台灣而設立。

辦事處表示，簽證規費沒有任何改變，線上刷卡也未收取其他服務費。至於出現1200元簽證規費以外，另外收取的服務費，則是申請人與申請代理人之間的服務費，與辦事處無關。

泰國貿易經濟辦事處日前在網站刊登公告，台灣適用泰國電子簽證新制，自11月30日起試辦。辦事處今天再於臉書上貼出公告，進一步說明在台灣實施泰簽線上申請作業。

辦事處表示，這項系統「並非針對台灣而設立」，台灣也不是全世界第一個實施這項系統服務的對象，在此之前泰國已在其他重要觀光客來源國實施，包括中國、英國、法國等，不久將來，泰國簽證線上申請系統將推行至世界各國實施。

辦事處指出，選擇台灣作為新系統實施對象的理由是因為台灣是世界數一數二的資訊科技先進國，新系統將可提供更多申請人數的服務，個人申請人數可從目前每日200名增為每日300名，透過旅行社申請的人數可從每日3000名擴增為5000名。同時，也可縮短辦事處櫃檯服務時間，從每位5到7分鐘，縮短至2分鐘。

旅行社業者日前證實，申請泰國觀光簽證從12月起必須提供3個月的財力證明影本，除此之外，申請前必須先上網登入資料、繳款預約送件，這項新制實施，引發台灣民眾抱怨。

此外，針對國民黨立委要求外交部對此向泰國提出抗議，外交部發言人歐江安晚間回應表示，要求泰國改善對台灣民眾簽證待遇是外交部重要工作，將持續向泰方爭取更便利的簽證待遇。

她說，台灣試辦泰國國民來台免簽政策，主要是考量增加觀光客數量、強化產業、文化及教育交流。（編輯：林淑媛）1081202