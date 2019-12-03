涉助中國吸收軍官 台灣工黨主席與退役中校兒遭起訴

台灣工黨主席鄭昭明（中）與中校軍階退役的兒子鄭智文被檢舉，涉嫌為中國大陸情報機關發展組織、吸收國軍現役軍官進行統戰。台南地檢署3日以涉犯國家安全法起訴。（圖取自鄭昭明臉書facebook.com）

（中央社記者楊思瑞台南3日電）台灣工黨主席鄭昭明與中校軍階退役的兒子鄭智文被檢舉，涉嫌為中國大陸情報機關發展組織、吸收國軍現役軍官進行統戰。台南地檢署今天宣布偵結，以涉犯國家安全法起訴。

台南地檢署在今年7月間接獲檢舉，由檢察官王聖豪進行偵辦，查出鄭昭明除擔任台灣工黨主席，還分別在兩岸多個交流、聯誼性社團擔任幹部，頻繁往來兩岸。民國98年應中國大陸情報人員李姓男子要求，引介當時還是國軍中校軍官的鄭智文前往日本見面結織。

檢方查出，李男希望了解鄭智文在軍中業務職掌及台灣軍中反台獨、軍隊士氣等相關資訊，並透過鄭昭明贈送瓷器、1000美元給鄭智文。隔年再要求鄭姓父子前往新加坡，與另兩名身分不詳的中國大陸籍人士會談。

李男等人在會談中表明身分為福建統戰部人員，希望鄭智文有機會再引介其他軍中現役同仁出國結識，並提及將來若中共武力犯台，希望鄭智文在軍中發揮影響力，共謀統一大業。鄭智文當場簽立「兩岸互信協議書」，李男於會談後交付1萬1000美元、手錶等財物。

鄭智文於102年退伍後，李男仍催促介紹結織國軍現役軍官。鄭智文趁與學弟陳姓軍官在105年一起前往馬來西亞旅遊的機會，安排李男與陳姓軍官在吉隆坡見面結識，106年、107年各約在越南見面會談一次。

每次會談後，李男都會交付數額不等的美元及人民幣給鄭、陳二人做為旅費補貼。鄭智文於今年2月，還以中國通訊軟體把陳姓軍官最新軍職調動回報給李男。

台南地檢署指出，鄭姓父子因私利被中國大陸地區官員吸收，進而協助中國大陸地區官員吸收台灣現役軍人發展組織，嚴重影響國家安全及破壞部隊紀律。雖然事後自白犯罪及繳回不法所得，仍不宜輕判，分別求刑3年、3年8月。陳姓軍官在此案中為證人，涉收中國大陸官員贈送的利益部分，將移交國防部處理。（編輯：戴光育）1081203