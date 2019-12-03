電子支付使用人數破600萬 一卡通街口合計5成

（中央社記者劉姵呈台北3日電）金管會今天公布，截至今年10月底止，電子支付總使用者人數逾605萬人，續創史上新高紀錄。其中，國人最愛用的支付機構為一卡通與街口支付，會員數高達187萬人、111萬人，合計占比49.3%。

金融監督管理委員會銀行局今天公布電子支付機構最新業務概況，截至今年10月底為止，台灣使用電子支付人數已達605萬人，突破600萬人次大關，相較去年同期新增227萬人，年增高達60.05%。

銀行局統計，10月當月消費金額方面，代理收付實質交易款項金額約新台幣34.2億元，較去年同期增加約4.42億元，年增約14.87%；再者，10月當月收受儲值款項金額約27.2億元，也較去年同期暴增21.63億元，年增高達385.58%。

銀行局表示，在單月實質交易金額或是儲值金額，繼續同步創下歷年新高紀錄；主要是因為近2年電子支付開始蓬勃發展，加上現在行動支付愈來愈便利、銀行業者也陸續與支付業者合作，因此消費與儲值金額不斷的攀升。

銀行局表示，截至今年10月底止，共有5家專營電支業者，包括街口支付、歐付寶、橘子支、國際連、簡單行動支付；另外兼營業者方面有22家，包含銀行業者、中華郵政及一卡通票證發行機構。

以個別機構來看，會員數最多的前3名為一卡通票證，會員人數高達187萬人；第2名為街口電子支付公司，會員人數有111萬人；第3名為兼營的玉山銀行，會員人數達106萬人。（編輯：楊凱翔）1081203