華爾街日報：台灣力抗北京 期盼昔日友邦回頭

華爾街日報4日報導，北京近年挖走多個台灣邦交國，事後未兌現經濟援助支票，台灣尋找機會挽回這些後悔的昔日友邦。圖為外交部大廳擺放的中華民國國旗與友邦國旗。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）華爾街日報今天報導，外交部長吳釗燮預期，隨著中國強勢外交政策引起國際社會反彈，多國政府將台灣視為民主國家力抗北京的典範，台灣外交孤立處境將有所改善。

報導指出，北京近年挖走多個台灣邦交國，事後未兌現經濟援助支票，台灣尋找機會挽回這些後悔的昔日友邦。吳釗燮表示，部分國家開始說「當心中國的承諾」，台灣密切留意北京未向近年棄台從中的國家兌現援助承諾的情形。

與此同時，吳釗燮說，美國與歐洲多國政府愈來愈關注台灣如何因應中共施壓，因為台灣已面對中國施加影響力長達數十年。

中國影響力行動意指北京為自身利益設法凝聚國際支持。美國與其他西方國家近年指控北京運用市場實力，在規模較小的國家提升影響力，某些情況下還會用強硬手段達到目的。

吳釗燮說，西方國家近幾個月開始覺醒，願意與台灣接觸、分享經驗並向台灣學習。

吳釗燮指出，許多外商時常在中方施壓下將台灣標為中國一省，或將中華民國國旗從網站上撤下。對此，台灣愈來愈努力說服這些企業扭轉矮化台灣的決定，已成功說服約1/3企業採取折衷辦法，例如將台灣列在「國家與地區」選單中。

報導寫道，總統蔡英文2016年當選以來，中國運用政治與經濟手段懲罰蔡政府，試圖引導台灣選民將票投給支持兩岸關係更緊密的政治人物。

中國國家主席習近平將兩岸統一視為實現中華民族偉大復興「中國夢」的關鍵之一。台灣大選明年1月投票前，中國企圖影響台灣選民意向，引發各方關切。台灣官員指控中方散布假訊息，北京矢口否認。

此外，中國恢復挖台灣邦交國，台灣友邦數量從蔡總統上任時的22國減為15國。北京也阻撓台灣代表團參與世界衛生大會（WHA）與國際民航組織（ICAO）等國際組織活動。在北京遊說下，台灣民眾常需要出示中國文件，才能進入大型國際組織場所。

吳釗燮說：「這非常矮化台灣。台灣不是中國一部分，要求台灣公民出示中國身分證明文件實在太荒謬了。」

隨著美國、日本與部分歐洲國家加強與台灣合作，為台灣仗義執言，吳釗燮認為局勢對台灣愈來愈有利。

吳釗燮表示，單一國家很難獨自應付中國，「我們與理念相近的國家一同合作，力量大多了」。

報導提到，日本、澳洲與瑞典今年成為台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）合作夥伴。這項計畫用意是協助台灣將治理與公共政策理念，分享給亞太地區多國政府，包括透過媒體識讀公共教育防制假訊息。

吳釗燮說，未來會有更多國家有興趣參與GCTF，特別是歐洲，部分原因在於這些國家想學習如何因應中國影響力行動。（編輯：韋樞）1081205